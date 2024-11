Bereits seit 19 Jahren gibt es „ Klassik im Kloster“. In der Siebentälerstadt gibt es wieder am 7. und 8. Dezember Benefizkonzerte.

Zum zweiten Advent lädt Sabine Zoller als Initiatorin, Organisatorin und Veranstalterin der „Klassik im Kloster“-Konzerte erneut Musikliebhaber zu einer klangvollen Einstimmung auf die Weihnachtszeit ein.

In der historischen Klosterkirche präsentiert sie zwei musikalische Höhepunkte, die das Herz von Musikbegeisterten aller Stilrichtungen höherschlagen lassen sowie den von ihr ins Leben gerufenen Kultur-Bonus mit Extras.

Bislang hatten mehr als 2000 junge Talente die Gelegenheit, bei „Klassik im Kloster“ ihr Können zu zeigen. Mit dem Helmholtz-Gymnasium aus Karlsruhe ist zu den „Festlichen Klängen“ eine Nachwuchskünstlerin zu Gast, die bereits 2016 als Schülerin bei „Klassik im Kloster“ solistisch aufgetreten ist und nun Gesang studiert.

Als Hommage an ihr erstes Benefizkonzert 2006 hat Zoller im Hinblick auf ihr 20-jähriges „Jubiläum“ im Jahr 2025 eine „swingende Weihnacht“ ins Programm aufgenommen, bei der ein energiegeladenes Quintett die großen weihnachtlichen Jazz- und Swing-Klassiker zum Leben erweckt.

Klassische Werke

Festliche Klänge Am 7. Dezember stehen ab 16 Uhr 100 außergewöhnlich talentierte junge Musikerinnen und Musiker des Helmholtz-Gymnasiums Karlsruhe im Mittelpunkt.

Zum zehnjährigen Bestehen des Musikprofil-Gymnasiums zelebrieren sie unter der Leitung von Margit Binder und Manuel Nonnenmann ein Klangerlebnis. „Lassen Sie sich verzaubern vom Philharmonischen Chor und dem Orchester 1, die durch eine meisterhafte Auswahl klassischer Werke eine ergreifende Atmosphäre schaffen. Freuen Sie sich auf Kompositionen von Camille Saint-Saëns, Antonio Vivaldi und Edvard Grieg, die von den jungen Interpreten mit frischer Lebendigkeit erfüllt werden. Tauchen Sie ein in die festliche Vorfreude auf die Weihnachtszeit und erleben Sie als Solistin Iman Kubba, die bereits 2016 als Schülerin des Helmholtz-Gymnasiums ihr Debüt bei ‚Klassik im Kloster‘ gab“, heißt es weiter.

„Swinging Christmas“ Am 8. Dezember ab 16 Uhr erwartet die Besucher ein Konzert, das festliche Stimmung mit fröhlichem, jazzigem Flair verbindet. Weihnachtsklassiker wie „White Christmas“, komponiert von Irving Berlin, und „Have Yourself a Merry Little Christmas“ von Hugh Martin und Ralph Blane sind nur ein Auszug aus dem beliebten Melodienreigen, den einst große Jazz- und Swing-Künstler wie Bing Crosby, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald und Nat King Cole beschwingt interpretierten.

Eine energiegeladene Mischung aus Instrumentalstücken und traditionellen Melodien – von „Sleigh Ride“ bis hin zum märchenhaften „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ – präsentiert das versierte Ensemble „The Swinging Carols“. Es besteht aus Thomas Seitz (Trompete), Ludwig Leininger (Kontrabass), Christoph Zeitner (Schlagzeug), Stephanie Knauer (Klavier) und Vanessa Fasoli (Mezzosopran).

Kultur- und Extra-Bonus Die Besucher dürfen sich an den Konzertnachmittagen sowohl auf klassische Meisterwerke als auch auf nostalgische Swing-Melodien freuen, die mit charmanten Darbietungen präsentiert werden. Darüber hinaus erwartet sie ein Kultur- und Extra-Bonus.

Seit elf Jahren bietet „Klassik im Kloster“ ein besonderes Highlight: Initiatorin Zoller schenkt den Besuchern ihrer Benefizkonzerte zusätzlich ein kulturelles „Bonbon“, das die Konzerterlebnisse bereichert.

Kostenfreier Eintritt

Im Rahmen des Kultur-Bonus öffnen erneut sechs kulturelle Einrichtungen in Baden-Württemberg vom 2. bis 31. Januar 2025 ihre Türen für die Ticketinhaber der „Klassik im Kloster“-Konzerte.

Für Jung und Alt steht eine besondere Auswahl bereit, die kostenfreien Eintritt in folgende Institutionen bietet: Freudenstadt, Experimenta Erlebnismuseum; Bad Herrenalb, Ziegelmuseum; Marxzell, Fahrzeugmuseum; Karlsruhe, Museum für Literatur am Oberrhein im PrinzMaxPalais; Kaltenbronn, Naturmuseum und Infozentrum in Kaltenbronn; Gaggenau, Unimog Museum. Als Kooperationspartner bieten das Modehaus Bertsch in Schömberg und der Eistreff Waldbronn ein zusätzliches Extra.

Für alle, die umweltfreundlich mit einem tagesaktuellen bwtarif-Ticket, D-Ticket JugendBW oder Deutschland-Ticket zu den Konzerten anreisen, gibt es beim Eintritt ins Konzert ein Dankeschön in Form eines Gutscheins, der dann im Restaurant Plaza auf dem Rathausplatz in Bad Herrenalb als Gratis-Getränk in Form einer Tasse Kaffee oder eines alkoholfreien Getränks eingelöst werden kann.

Freie Platzwahl Die Konzerte finden in der Klosterkirche Bad Herrenalb statt, Einlass ist eine Stunde vor Konzertbeginn. Es gibt freie Platzwahl. Die Tickethotline lautet 0721/2 30 00 oder tickets@schlaile.de. Eintritt: 25 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) inklusive Kultur-Bonus.

Die Vorverkaufsstellen sind in Bad Herrenalb, Restaurant Plaza, Sparkasse Bad Herrenalb und Tourismusbüro, Dobel Tourismusbüro und Ettlingen Stadtinformation.