In enger Kooperation zwischen der Kur und Bäder GmbH und der Grund- und Werkrealschule (GWRS) fand eine besondere Umweltbildungsaktion im Rahmen des Projekts „Grünes Klassenzimmer“ statt.

Schülerinnen und Schüler der „Natur AG“ unter der Leitung von Lehrerin Charlotte Mozaffari und Klaus Lang, Referent für Kurentwicklung und Prädikatisierung bei der Kur- und Bäder, widmeten sich vielfältigen Aufgaben im Kurpark – mit Begeisterung und großer Sorgfalt.

Bereits im März begannen die jungen Naturfreunde mit ersten Pflegemaßnahmen: Die 2023 errichtete Wildbienenwand wurde instandgesetzt und die im vergangenen Jahr aufgehängten Nistkästen gereinigt – ein wichtiger Beitrag zum Vogelschutz. Auch die regelmäßige Winterfütterung der Vögel im Park beim Solemar gehört seit 2023 zum festen Programm, wobei sich herausstellte, dass auch ein paar schlaue Eichhörnchen davon profitieren.

Sandarium ein lebendiger Ort

In den jüngsten Aktionen stand der Wildblumenpfad der Streuobstwiese im Fokus: Kinder rahmten blühende Maiblumen in selbstgesteckte Bilderrahmen, bestimmten Pflanzenarten und pflückten kleine Sträuße für zu Hause. Mit viel Stolz wurde auch das 2022 von der AG erbaute Wildbienen-Sandarium begutachtet – mittlerweile ein lebendiger Ort, an dem es „summt und brummt“.

Nistkästen aufgehängt

Ein weiteres Highlight war das kreative Gestalten neuer Nistkästen. Sechs individuell bemalte Exemplare mit Naturmotiven, den Namen der Kinder und dem Schriftzug GWRS-Natur-AG wurden in der Streuobstwiese installiert. Die Kästen stammen aus der Schreinerei des Berufsförderungszentrums Möhringen (BFZ) und wurden eigens für dieses Projekt gefertigt.

Klaus Lang, der das Projekt seit Jahren begleitet, betont: „Mit dem Grünen Klassenzimmer schaffen wir wertvolle Begegnungen zwischen jungen Menschen und der Natur. Der Kurpark wird dadurch nicht nur zum Lernort, sondern auch zum Ort des aktiven Naturschutzes.“

Auch Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur und Bäder, zeigt sich begeistert: „Es ist großartig zu sehen, mit wie viel Engagement und Verantwortungsbewusstsein die Kinder bei der Sache sind. Solche Projekte sind nicht nur wichtig für Umweltbildung – sie stärken auch unsere Position als nachhaltiger Kur- und Erholungsort.“

Fortgeführt wird das „Grüne Klassenzimmer“ mit zwei Waldtagen am 11. und 18. Juli, bei denen Försterin und Waldpädagogin Katrin Grimm von Forst BW mit der Waldbox spannende Einblicke in den Lebensraum Wald gibt. Am Freitagnachmittag wird die Waldbox zudem für alle interessierten Kinder im Kurpark geöffnet – mit Naturbasteleien und kleinen Exkursionen auf den Pirschpfad und zu den Parkbäumen.