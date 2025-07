Mit dem Monatswechsel ist die Saison 2024/25 im Fußball nun endgültig Geschichte. Die ersten Teams haben bereits wieder die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen, weitere werden folgen.

Und auch der Württembergische Fußballverband (wfv) sowie der Bezirk Schwarzwald/Zollern befinden sich in der Vorbereitung auf die neue Saison. Ein Hauptaugenmerk für den Bezirk liegt dabei in diesem Sommer auf den Ligeneinteilungen. Besonders im Fokus: Die Kreisliga A.

Denn nachdem in der Vorsaison die Bezirksliga an den neuen Bezirk angepasst wurde, sind nun die A-Ligen dran. „Aus vier macht drei“ heißt es hier. Denn zur Saison 2026/27 soll es nur noch 3-Ligen mit jeweils 15 Teams geben. Bereits zur neuen Saison wurden die Ligen durchgemischt – die A1 mit der A2 sowie die A3 mit der A4.

Höheres Niveau in der Liga

Das hat Auswirkungen auf die Vereine, auf die nun teilweise auch längere Auswärtsfahrten von über einer Stunde warten. Ein Beispiel: Wenn der Türkische SV Schramberg bei der SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag antritt, brauchen die Schramberger laut Google Maps mehr als eine Stunde. Eine ähnliche Distanz muss auch die SGM Hardt/Lauterbach II zurücklegen, wenn es gegen die SGM aus dem Zollernalbkreis geht. Sportlich gesehen dürften die vier A-Ligen auf jeden Fall an Niveau gewinnen – auch dank zahlreicher Bezirksliga-Absteiger.

In Rottweil kommt es zum Derby

In der Kreisliga A2 trifft der FV 08 Rottweil auf den Lokalkonkurrenten FC Suebia, mit dem man sich bekannt gerne zusammen getan hätte. Die SGM Zimmern II/Horgen I, die in der Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga knapp verpasst hat, bekommt also große Konkurrenz im Kampf um die vorderen Plätze.

Und auch auf den Abstiegskampf hat die neue Ligenstruktur Auswirkungen. „Es wird viele Absteiger geben – im Schnitt mindestens vier bis fünf pro Staffel, je nach Konstellation von oben“, sagte Bezirksspielleiter Markus Aberle bereits vor zwei Wochen.

Die Daten für den Saisonstart stehen fest

Mit seinem Team hat Aberle nun auch den Rahmenterminkalender für die neue Saison im Bezirk veröffentlicht. Für die 18 Bezirksligisten startet die Saison demnach am Sonntag, 17. August. Zwei Wochen später, am 31. August, steht dann auch für die insgesamt 57 A-Ligisten der erste Spieltag auf dem Plan.

Bereits vorher könnten auch die ersten Spiele im Bezirkspokal gespielt worden sein. Hierfür gibt es jedoch keine fixen Termine, sondern nur gewisse Vorgaben. Klar ist aber: die ersten drei Runden müssen bis 30. September über die Bühne gebracht worden sein. Das Finale ist derweil bereits terminiert und findet am 04. Juni 2026 (Fronleichnam) statt.

Bis dahin ist es jedoch noch ein langer Weg. Denn zunächst steht für die Teams eine schweißtreibende Vorbereitung an.

Das ist die vorläufige Einteilung in der Kreisliga A

Kreisliga A1: SpVgg Binsdorf, FV Bisingen, SpVgg Bochingen, TSV Boll, SGM Dunningen I/Seedorf II, SGM Hardt/Lauterbach II, SGM Hart/Owingen, SV Heiligenzimmern, SGM Irslingen/Epfendorf, SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim, Türk SV Schramberg, SGM Schörzingen/Zepfenhan, SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag, SV Villingendorf, SV Waldmössingen. Kreisliga A2: SGM Aichhalden/Rötenberg, SGM Böhringen/Dietingen, 1. FC Burladingen, SC Lindenhof, SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf, SV Rangendingen, SGM Ringingen/Killertal, FV 08 Rottweil, FC Suebia Rottweil, Spfr. Sickingen, TSV Stein, FC Steinhofen, SG Weildorf/Bittelbronn, SGM Zimmern II/Horgen I. Kreisliga A3: Spfr. Bitz, SV Böttingen, SV Dotternhausen II, SGM Dürbh./Mahlstetten, SGM Erzingen/Endingen/Roßwangen, SGM Frittlingen/Wilf., SGM Gosh./Wehingen, SGM Heinst./Harth./Unterdigish., SGM Nusplingen/Obernh. I, FC Onstmettingen, FSV Schwenningen, FV Fatih Spor Spaichingen, SV Tuningen, FC Winterlingen. Kreisliga A4: TSV Benzingen, FSV Denkingen, SV Egesheim, SGM Meßst./Tieringen, VfL Nendingen, SGM Nusplingen/Obernh. II, FC Pfeffingen, SV Renquishausen, TG Schömberg, SV Seitingen-Oberfl., SV Spaichingen, TSV Straßberg II, SC 04 Tuttlingen, SGM Heuberg.