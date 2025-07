Klartext vom Schaeffler-Chef: „Raus aus dem Schwarz-Weiß-Denken!“

1 Schaeffler-CEO Klaus Rosenfeld referiert beim Häring-Innovationsforum in Bubsheim (Kreis Tuttlingen). Foto: Arne Hahn Beim Innovationsforum in Bubsheim fordert Schaeffler-CEO Klaus Rosenfeld einen Mentalitätswechsel auch in der Industrie – weniger Klagen, mehr Handeln.







Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland mahnt Klaus Rosenfeld, Vorstandschef der Schaeffler AG, zu mehr Eigenverantwortung und Innovationsfreude in der Industrie. Beim Innovationsforum des Präzisionsteileherstellers Anton Häring KG in Bubsheim (Kreis Tuttlingen) sprach er vor rund 200 Gästen aus Wirtschaft und Politik über Chancen in schwierigen Zeiten.