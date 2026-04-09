Klarheit am Oberfeld: Fatih Cam verlängert als Cheftrainer des SV Schopfheim

Cam, der den SVS zur aktuellen Saison übernommen hatte, bleibt auch zukünftig Trainer der ersten Mannschaft. André Besel gibt der Schopfheimer „Zweiten“ seine Zusage.
Die Fußballer des SV Schopfheim setzen auf Kontinuität: Die Zusammenarbeit mit den Trainerteams beider Aktivmannschaften wurde verlängert. Die erste Mannschaft wird auch künftig von Fatih Cam trainiert. Ihm zur Seite stehen weiterhin die Co-Trainer Massimo Stefanelli, Jürgen Itzin und Sergei Triller sowie Co-Spielertrainer Serkan Korkmaz.