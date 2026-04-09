Klarheit am Oberfeld: Fatih Cam verlängert als Cheftrainer des SV Schopfheim

Cam, der den SVS zur aktuellen Saison übernommen hatte, bleibt auch zukünftig Trainer der ersten Mannschaft. André Besel gibt der Schopfheimer „Zweiten“ seine Zusage.

Die Fußballer des SV Schopfheim setzen auf Kontinuität: Die Zusammenarbeit mit den Trainerteams beider Aktivmannschaften wurde verlängert. Die erste Mannschaft wird auch künftig von Fatih Cam trainiert. Ihm zur Seite stehen weiterhin die Co-Trainer Massimo Stefanelli, Jürgen Itzin und Sergei Triller sowie Co-Spielertrainer Serkan Korkmaz.

„Wir sehen die Entwicklung, die Fatih mit der Mannschaft gemacht hat, sehr positiv“, so Sebastian Bormann, Vorsitzender des SVS für den Aktivsport. „Den eingeschlagenen Weg wollen wir fortsetzen.“ In der Kreisliga A überwinterte das Team trotz personeller Engpässe auf Platz drei. Nach Verstärkungen im Winter ist das Ziel klar: der Aufstieg. „Dafür werden wir weiterhin alles tun“, so Cheftrainer Fatih Cam. „Mir geht es darum, mit meinem Heimatverein Erfolg zu haben.“

Auch bei der zweiten Mannschaft bleibt alles beim Alten. André Besel, der das Team in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der Kreisliga C und zum Aufstieg geführt hatte, bleibt Cheftrainer. Unterstützt wird er weiterhin von Armin Lehmann. Als Aufsteiger steht der SVS II aktuell auf Rang sieben in der Kreisliga B, angestrebt wird ein Platz unter den ersten fünf.

Die sportliche Leitung des Vereins um Reiner Ratz und Florian Strauch zeigt sich insgesamt zufrieden mit der Entwicklung. Gespräche mit dem aktuellen Kader sind in vollem Gange.