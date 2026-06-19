Klares Bekenntnis zum Standort: E-Werk plant für 17 Millionen Euro riesiges Logistikzentrum in Lahr

Durchaus zufriedenstellend fällt die Bilanz des E-Werks Mittelbaden vom Jahr 2025 aus. „Das E-Werk ist in bewegten Zeiten ein Stabilitätsfaktor“, leitete Lahrs OB Markus Ibert, der wieder den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden übernimmt, die Pressekonferenz ein. E-Werk-Chef Bernhard Palm und Finanzvorstand Martin Wenz blickten zurück - und in eine Zukunft, in der einige Herausforderungen anstehen.

Logistikzentrum Eine davon ist der Bau eines neuen Logistikzentrums. Palm kündigte an, das „größte dieser Art für einen Energieversorger“ zwischen Karlsruhe und der Schweiz am Lahrer Flugplatz in Angriff nehmen zu wollen. 17 Millionen Euro will das E-Werk, dem die Lagerflächen in Offenburg ausgehen, dafür in die Hand nehmen. Geplant ist ein Standort südlich der Firma DSV, nicht weit vom gerade im Bau befindlichen Rechenzentrum, an dem das E-Werk im Rahmen eines Joint Ventures ebenfalls beteiligt ist. „2027 soll Baubeginn sein, 2028 wollen wir den Bau abschließen“, ergänzte Stephan Förster, kaufmännischer Geschäftsführer. Die Investition sei ein klares Bekenntnis zum Standort Lahr, was OB Ibert sichtlich mit Freude erfüllte.

Teil des Logistikzentrums soll ein Ladepark für Lkw sein, damit die Lieferanten ihre Flotte gleich aufladen können. Matthias Heck, Geschäftsführer E-Werk-Netze, betonte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass dieser jedoch keinen Vorrang gegenüber dem Projekt der Firma Günther habe. Auch für diesen Ladepark gelte, dass ein Anschluss aufgrund des Netzengpasses aktuell nicht möglich sei. „Wir sind in Gesprächen mit der Firma Günther und arbeiten an Lösungen“, so Heck. Das E-Werk sei überzeugt, dass sich die Ladeparks nicht gegenseitig im Weg stehen würden, der Bedarf für beide da sei.

Zahlen Finanzen

Das E-Werk Mittelbaden hat 2025 mit einem Umsatz von 565,5 Millionen Euro abgeschlossen, stellte Wenz vor. Das sei ein Anstieg von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Jahresüberschuss sei mit 18,5 Millionen Euro um mehr als ein Drittel zurückgegangen, „wir liegen dennoch über dem Plan, da 2025 viele Einmalzahlungen anstanden“, so Wenz. Die Bilanzsumme betrug 457,7 Millionen Euro (plus 11,1 Prozent), investiert habe man 82,7 Millionen Euro (plus 40,2 Prozent). Das E-Werk verzeichnete mit rund 132.500 Stromverträgen rund 1000 Kontrakte mehr als im Vorjahr.

Zahlen Strom

Anlagen des E-Werks Mittelbaden haben im Jahr 2025 78,7 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. Das sind 13,1 Prozent weniger als 2024, da man auf ein das „windschwächste Jahr“ seit einiger Zeit zurückblicke. Vertrieben hat das E-Werk rund 1,3 Milliarden Kilowattstunden - ein Anstieg um vier Prozent. Der Absatz im Netzgebiet dagegen ist aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche um 2,9 Prozent auf 2,33 Milliarden Kilowattstunden gesunken. Der Photovoltaik-Boom halte weiter an, Ende 2025 waren rund 30.500 Anlagen im Versorgungsgebiet gemeldet.

Standortnachteil Südbaden?

Bernhard Palm machte auf eine Problematik aufmerksam, die das E-Werk sehr beschäftige: Stromgewinnung im Norden Deutschlands sei wirtschaftlich attraktiver als im Süden. Er sprach gar von „Wettbewerbsverzerrung“. Zum einen sei das Anschließen ans Netz günstiger. Zum anderen sei das Netz im Norden bei viel Wind schnell überlastet, was die Betreiber dazu zwinge, ihre Anlagen abzuschalten. Diese Ausfallzeiten bekämen sie vergütet, dafür zahlen müsse über die Umlage auf Netzentgelte der Endverbraucher - und zwar in ganz Deutschland. Palm forderte daher die Politik dazu auf, die Rahmenbedingungen für eine wirtschaftliche Produktion von Windenergie in Süddeutschland zu schaffen. Seine Sorge: Die energieintensive Industrie werde sich künftig dort ansiedeln, wo die benötigte Energie erzeugt wird. Heißt: Unternehmen könnten vom Süden in den Norden Deutschlands wandeln. Palms Hoffnung liegt in Sonderausschreibungen und in dem Zurückstellen von PV-Freiflächen-Projekten.

Stellten die Bilanz des E-Werks vor (von links): Matthias Heck, Martin Wenz, Markus Ibert, Bernhard Palm und Stephan Förster Foto: Köhler

Zukunft + Speicher

Negative Strompreise führen beim E-Werk-Chef ebenfalls zu Sorgenfalten. Die Stundenzahl sei im Vergleich zu 2024 um ein Viertel auf 573 gestiegen - und das trotz des schlechten Windjahres. Für das laufende Jahr rechnet Palm mit 700 bis 900 negativen Strompreisstunden, was fast ein Zehntel des Jahres sei. „Das verursacht hohe volkswirtschaftliche Kosten“, so Palm. Allein am 1. Mai dieses Jahres seien in Deutschland Ausgaben in Höhe von 50 Millionen Euro entstanden, um den überschüssigen Strom ins Ausland zu bringen. Die Konsequenz, so Palm: „Wir müssen den Ausbau von Speichern vorantreiben.“ Dies müsse aber netzdienlich erfolgen. Speicher sollten nur dann aufgeladen werden, wenn ein Überschuss besteht. Das E-Werk werde in die Speichertechnologie einsteigen, auch wenn dies mit den aktuellen Regelungen für das Unternehmen ein gewisses Risiko sei.

Störzeiten

Positiv fällt das Fazit zu Störzeiten aus. Im Schnitt habe jeder Kunde im Jahr 2025 nur für knapp neun Minuten keinen „Saft“ gehabt. Der Bundesdurchschnitt liege bei 11,7 Minuten. Um Störungen schneller ausfindig zu machen, setze das E-Werk inzwischen auf eine Drohne, die das Netz aus der Luft filmt.

Investitionen

Das E-Werk will in den kommenden Jahren vor allem weiter in Windkraft investieren. Für das Projekt am „Detschel“ in Lahr sei die Genehmigung der Anlage in Aussicht. Neue Anlagen sollen auch in Friesenheim entstehen. 60 Millionen Euro werde man für den Ausbau der Netze ausgeben.

Wertschöpfung für die Region

Rund 29 Millionen Euro, so Wenz, hat die Arbeit des E-Werks für die Region gebracht. Dies teilt sich auf in 9,8 Millionen Euro Gewinnausschüttung, 14,7 Millionen Euro Konzessionsabgaben, 4,1 Millionen Euro Gewerbesteuer und 268.000 Euro Spenden.

Wechsel im Aufsichtsrat

Offenburgs Noch-OB Marco Steffens, der sich mit Lahrs OB Markus Ibert als Vorsitzender des Aufsichtsrats abgewechselt hat, wird nach dem Ablauf seiner in diesem Jahr endenden Amtszeit zur Badenova wechseln. Wie Ibert mitteilte, haben sich Steffens und das E-Werk darauf geeinigt, dass er mit sofortiger Wirkung sein Amt im Aufsichtsrat niederlegt. Der Vorsitz liegt nun ohnehin turnusgemäß wieder bei Ibert. Für dessen Stellvertretung werde die Stadt Offenburg einen Ersatz benennen.