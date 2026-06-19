Klares Bekenntnis zum Standort: E-Werk plant für 17 Millionen Euro riesiges Logistikzentrum in Lahr

Der Energieversorger hat bei der Bilanz-Pressekonferenz Zahlen, Daten und Fakten vorgestellt. Investieren will man in Speichertechnologie, das Netz und ein gewaltiges Lager.
Durchaus zufriedenstellend fällt die Bilanz des E-Werks Mittelbaden vom Jahr 2025 aus. „Das E-Werk ist in bewegten Zeiten ein Stabilitätsfaktor“, leitete Lahrs OB Markus Ibert, der wieder den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden übernimmt, die Pressekonferenz ein. E-Werk-Chef Bernhard Palm und Finanzvorstand Martin Wenz blickten zurück - und in eine Zukunft, in der einige Herausforderungen anstehen.