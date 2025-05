Klarer Derby-Sieg: HBW Balingen-Weilstetten - cool wie eine Hundeschnauze

1 Sascha Pfattheicher schenkte der HSG Konstanz satte 14 Buden ein. Foto: Beytullah Kara Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten gewinnt sein letztes Auswärtsspiel der Saison bei der HSG Konstanz souverän mit 33:27 (18:12).







Link kopiert



Die 1500 Zuschauer in der gut gefüllten Konstanzer Schänzle-Sporthalle sahen nur in der Anfangsphase ein Spiel auf Augenhöhe. Zwar legte der HBW vor, doch die HSG Konstanz, die mit Christos Erifopoulos und Felix Sproß auf ihre beiden Topspieler verzichten musste, hielt bis zum 5:5 von Lars Michelberger in der zwölften Minute Schritt. In der Folge wurde die Balinger Deckung und der sehr gut aufgelegte HBW-Keeper Benedek Nagy für die Gastgeber aber zu einem nahezu unüberwindbaren Bollwerk. Immer wieder zwang der HBW das Ligaschlusslicht zu Fehlern und nutzte die dann auch konsequent. Mit einem 8:1-Lauf, zu dem Goalgetter Sascha Pfattheicher (5), Max Santos, Tim Grüner und Jerome Müller die Treffer beisteuerten, setzte sich Balingen-Weilstetten bis zur 20. Minute auf 13:6 ab.