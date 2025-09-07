Klarer Dämpfer mit 0:4: Erfolgslauf des SC Lahr endet gegen Salem

Nach einem perfekten Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen in der Liga ist der SC Lahr gegen den FC Rot-Weiß Salem überraschend und deutlich unter die Räder gekommen.

Verbandsliga: SC Lahr - FC Rot-Weiß Salem 0:4 (0:1). Die Vorzeichen sprachen dafür, dass der SC Lahr auch im vierten Ligaspiel der noch jungen Saison als Sieger vom Platz gehen würde. In den ersten drei Partien hatte das Team von Trainer Sascha Schröder nichts anbrennen lassen und sich mit der Maximalausbeute an Punkten und den Erfolgen im Pokal eine breite Brust erspielt. Zudem kam mit Salem ein Aufsteiger und damit ein Außenseiter an die Dammenmühle.

Doch nach den 90 Minuten kam es anders als prognostiziert und die Gäste nahmen überraschend deutlich mit 4:0 alle Zähler mit.

„Wir hatten einen maximal gebrauchten Tag“, hält Schröder im Gespräch mit unserer Redaktion fest. „In keiner Phase des Spiels haben wir das Niveau der vergangenen Partien auf dem Platz gezeigt. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Das darf uns so nicht noch einmal passieren“, mahnt der Trainer an.

Während die Lahrer häufig einen Schritt zu spät und nicht in den Zweikämpfen waren, machte es der Gast im Umkehrschluss auch besonders gut, wie Schröder lobend herausstellt. „Sie haben uns da getroffen, wo es uns wehtut. Auch wenn das 0:4 in der Summe etwas zu hoch ausgefallen ist“, betont der SCL-Coach.

Parallelen zur deutschen Nationalmannschaft, die sich gegen die Slowakei kürzlich mit 0:2 blamierte, sieht Schröder allerdings nicht. „Denn wir waren bemüht und hatten auch gute Torchancen“, so der Coach.

In der Schlussphase kontert der Gast zwei Mal erfolgreich

Die Treffer fielen allerdings auf der Gegenseite. Paul Strauß war nach einem Steckpass, bei dem die Lahrer Abwehr auf Abseits spekulierte, durch und traf zur Gästeführung (20.). Timo Senn legte nach der Pause nach. Er traf aus rund 16 Metern flach ins linke untere Eck, nachdem sein Mitspieler zwei Lahrer ausgedribbelt hatte und querlegte. „Dass wir dann noch zwei Gegentreffer per Konter fangen, als wir in der Schlussphase aufgemacht haben, passiert. Schließlich kann so ein Spiel verloren gehen, aber wir dürfen das nicht so herschenken“, kritisiert Schröder. In der Tabelle fiel der SCL auf Platz vier zurück.

SC Lahr: Leptig; Stopp, Sö. Zehnle, Naletilic (69. Gießler), Fries, Wirth (57. Kaufmann), Bross (77. Lehmann), Allgaier, Zeyer (69. Schumacher), Gutjahr, Keita.

Tore: 0:1 Strauß (20.), 0:2 Senn (47.), 0:3 Su (83.), 0:4 Keller (86.).