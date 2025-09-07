Klarer Dämpfer mit 0:4: Erfolgslauf des SC Lahr endet gegen Salem

Nach einem perfekten Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen in der Liga ist der SC Lahr gegen den FC Rot-Weiß Salem überraschend und deutlich unter die Räder gekommen.
Verbandsliga: SC Lahr - FC Rot-Weiß Salem 0:4 (0:1). Die Vorzeichen sprachen dafür, dass der SC Lahr auch im vierten Ligaspiel der noch jungen Saison als Sieger vom Platz gehen würde. In den ersten drei Partien hatte das Team von Trainer Sascha Schröder nichts anbrennen lassen und sich mit der Maximalausbeute an Punkten und den Erfolgen im Pokal eine breite Brust erspielt. Zudem kam mit Salem ein Aufsteiger und damit ein Außenseiter an die Dammenmühle.