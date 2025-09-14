Klarer 4:1-Sieg: Empfingen fliegt weiter ohne Probleme durch die Landesliga

Die SG Empfingen hat sich in der Landesliga Staffel 3 abermals ohne Mühen durchsetzen können: Gegen den VfL Pfullingen siegte Empfingen mit 4:1 (1:0).
SG Empfingen – VfL Pfullingen 4:1 (1:0). Weiter geht der Höhenflug: Gegen den VfL Pfullingen fährt Empfingen den nächsten Landesliga-Sieg ein, wodurch die Mannschaft von Alexander Eberhardt im Gleichschritt mit dem SV Nehren an der Tabellenspitze steht. Dabei war es lange eine offene Partie, auch wenn die SG durch Denis Bozicevic schon in der zehnten Spielminute in Führung ging.