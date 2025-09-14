Klarer 4:1-Sieg: Empfingen fliegt weiter ohne Probleme durch die Landesliga

Die SG Empfingen hat sich in der Landesliga Staffel 3 abermals ohne Mühen durchsetzen können: Gegen den VfL Pfullingen siegte Empfingen mit 4:1 (1:0).

SG Empfingen – VfL Pfullingen 4:1 (1:0). Weiter geht der Höhenflug: Gegen den VfL Pfullingen fährt Empfingen den nächsten Landesliga-Sieg ein, wodurch die Mannschaft von Alexander Eberhardt im Gleichschritt mit dem SV Nehren an der Tabellenspitze steht. Dabei war es lange eine offene Partie, auch wenn die SG durch Denis Bozicevic schon in der zehnten Spielminute in Führung ging.

Denis Bozicevic hört nicht auf zu treffen Bis zum zweiten Torjubel solle es aber noch etwas dauern, ehe Tim Göttler in der 54. Minute mit dem 2:0 die Weichen auf Heimsieg stellte. Binnen fünf Minuten dann die Vorentscheidung: Zur Ein-Stunden-Marke unterlief Pfullingens Sven Packert ein Eigentor (59. Minute) – Sekunden später wechselte Eberhart gleich doppelt: Philipp Kress und Torjäger Bozicevic machten Platz für Moritz Zug und Lucas Haug.

Zwar kamen die Gäste durch Jakob Kuhle (71. Minute) zum Ehrentreffer, doch SG-Joker Zug trug sich zwei Minuten später ebenfalls in die Torschützenliste ein. Damit gewinnt Empfingen das sechsten von sieben Ligaspielen – 19 von 21 Punkte sind ein Start nach Maß.

Lob für den Gegner

„Aus meiner Sicht waren wir die etwas bessere Mannschaft und haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen“, blickt Denis Weing, Empfingens Sportlicher Leiter, auf den Sieg zurück. Trotzdem war auch nicht alles makellos: Wir haben nicht unseren besten Tag gehabt, defensiv waren wir aber gewohnt stabil, wenn man vom Spiel gegen Ergenzingen absieht. Spielerisch hatten wir noch Luft nach oben, das können die Jungs besser.“

Trotzdem lobt Weing auch den Gegner: „Pfullingen war der erwartet unangenehme Gegner, sie waren gut eingestellt und haben mutig gegen den Ball gespielt.“

Aufstellung & Spielinfos

SG Empfingen: K. Fritz; S. Ramic, R. Schüssler, P. Schoch, D. Bozicevic (60. M. Zug), M. Stüber, P. Kress (60. L. Haug), A. Schlecht, L. Stütz (71. D, Schmid), S. Erdem (71. D. Rebmann), T. Göttler (79. T. Theurer). Tore: 1:0 (Denis Bozicevic, 10), 2:0 (Tim Göttler, 54.), 3:0 (Eigentor von Sven Packert, 59.), 3:1 (Jakob Kuhle, 71.), 4:1 (Moritz Zug, 73.). Schiedsrichter: Tobias Lauber. Zuschauer: 252.