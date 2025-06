Klare Sache im Rückspiel: SC Orschweier steigt in die Kreisliga A auf

1 Ausgelassen feiern Spieler von Fans des SC Orschweier in Offenburg den Aufstieg in die Kreisliga A. Nach einem 1:1 im Hinspiel ließ das Team im Rückspiel mit einem klaren 3:0-Erfolg nichts anbrennen. Foto: Fissler Nach dem Hinspiel auf eigenem Platz war das Team als leichter Außenseiter nach Offenburg gefahren. Doch dort überzeugte der SCO vollkommen.







Aufstiegsspiele zur Kreisliga A: Ata Spor Offenburg/DJK Offenburg - SC Orschweier 0:3 (0:0). Große Jubelbekundungen gab es am Samstagnachmittag nach fast 100 Minuten auf dem Rasensportplatz Offenburg Am Sägeteich aus den Kehlen der mit einem Bus angereisten Fans des SC Orschweier. Die Anhänger waren nach dem 1:1-Unentschieden am vergangenen Samstag daheim etwas skeptisch nach Offenburg gefahren. Doch am Ende hatte sich die Fahrt gelohnt: Aufgrund einer starken wie disziplinierten Leistung im zweiten Spielabschnitt geht der verdiente 3:0-Auswärtssieg vollkommen in Ordnung.