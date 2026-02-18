Klare Regeln und wichtige Gründe: Wer folgt auf Manfred Senk im Gemeinderat Bad Herrenalb?

Nach dem plötzlichen Tod von Manfred Senk im Januar ist sein Platz im Bad Herrenalber Gemeinderat noch unbesetzt. So läuft die Suche nach einem Nachfolger.
Seit der langjährige Stadt- und Kreisrat Manfred Senk im Januar überraschend verstarb, ist sein Platz sowohl im Calwer Kreistag als auch im Bad Herrenalber Gemeinderat verwaist. Im Kreistag ist die Nachfolge mittlerweile geklärt – Mathias Fey aus Bad Wildbad wird für ihn nachrücken, da er bei der vergangenen Wahl auf der Liste der AfD im Wahlbezirk Bad Wildbad die zweitmeisten Stimmen erreicht hat.