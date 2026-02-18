Klare Regeln und wichtige Gründe: Wer folgt auf Manfred Senk im Gemeinderat Bad Herrenalb?

Nach dem plötzlichen Tod von Manfred Senk im Januar ist sein Platz im Bad Herrenalber Gemeinderat noch unbesetzt. So läuft die Suche nach einem Nachfolger.

Seit der langjährige Stadt- und Kreisrat Manfred Senk im Januar überraschend verstarb, ist sein Platz sowohl im Calwer Kreistag als auch im Bad Herrenalber Gemeinderat verwaist. Im Kreistag ist die Nachfolge mittlerweile geklärt – Mathias Fey aus Bad Wildbad wird für ihn nachrücken, da er bei der vergangenen Wahl auf der Liste der AfD im Wahlbezirk Bad Wildbad die zweitmeisten Stimmen erreicht hat.

Doch wie geht es im Bad Herrenalber Gemeinderat weiter? Nachrücken können auch im Gemeinderat nur Kandidaten, die bereits bei der Wahl im Juni 2024 auf derselben Liste angetreten sind.

Nur ein weiterer Kandidat auf der Liste

Auf der Liste Manfred Senk trat neben Senk selbst noch ein weiterer Kandidat an: Egon Volker Nagel. Er erhielt bei der Wahl 336 Stimmen. Christian Siebje, bei der Bad Herrenalber Stadtverwaltung zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Laut dem Wahlergebnis ist Herr Nagel der Nachrücker und das Ehrenamt des Gemeinderates kann laut Gemeindeordnung (GemO) Paragraf16 nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden.“

Wichtige Gründ sind, wenn der Bürger ein geistliches Amt verwaltet, ein öffentliches Amt verwaltet und die oberste Dienstbehörde feststellt, dass die ehrenamtliche Tätigkeit mit seinen Dienstpflichten nicht vereinbar ist, zehn Jahre lang dem Gemeinderat oder Ortschaftsrat angehört oder ein öffentliches Ehrenamt verwaltet hat, häufig oder lang dauernd von der Gemeinde beruflich abwesend ist, anhaltend krank ist, das 67. Lebensjahr oder als Ehrenbeamter das 63. Lebensjahr vollendet hat oder durch die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Fürsorge für die Familie erheblich behindert wird.

Über wichtige Gründe entscheidet der Rat

„Ob einer dieser Gründe auf Herrn Nagel zutrifft, können wir noch nicht sagen“, teilt Siebje weiter mit. „Die Entscheidungshoheit liegt aber auch hier letztlich beim Gemeinderat“, so Siebje. Denn ob ein wichtiger Grund vorliegt, „entscheidet bei Gemeinderäten der Gemeinderat, bei Ortschaftsräten der Ortschaftsrat“.

Doch bis die Nachfolge von Manfred Senk endgültig geregelt ist, wird es wohl noch dauern. Denn die nächste Gemeinderatssitzung findet am Mittwoch, 25. Februar, ab 18 Uhr im Rathaus Bad Herrenalb statt – das Thema Nachrücker für Senk steht allerdings nicht auf der Tagesordnung. Geboren wurde Nagel 1960 in Karlsruhe. Als fünftes von sechs Geschwistern wuchs er in Stutensee-Blankenloch auf. Seit 2017 wohnt er in Bad Herrenalb.

Bei Bürgermeisterwahlen angetreten

Kommunalpolitisch trat Nagel bereits zweimal in der Region in Erscheinung. So trat er bei der Bürgermeisterwahl 2019 in Bad Herrenalb an. Dort erhielt er in der ersten Wahl 4,6 Prozent der Stimmen und trat dann zur zweiten Wahl – bei der letztlich Klaus Hoffmann zum Bürgermeister gewählt wurde – nicht wieder an.

Und er versuchte es rund zwei Jahre später noch einmal bei einer Bürgermeisterwahl – 2022 in Bad Wildbad. Dort trat er unter anderem gegen den jetzigen Amtsinhaber Marco Gauger an. In Bad Wildbad erhielt er allerdings nur 31 Stimmen, das entspricht 0,9 Prozent.