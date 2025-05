Deutliche Botschaft an Putin: Klartext-Kanzler Friedrich Merz

1 Mit einer deutlichen Botschaft an Putin: Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz im finnischen Turku. Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva/dpa Bei seinem Besuch in Finnland zeigt Bundeskanzler Friedrich Merz: Es herrscht jetzt eine neue Sprache in der deutschen Außenpolitik, kommentiert Tobias Peter.







Eines hat Friedrich Merz in seiner kurzen Zeit im Kanzleramt bereits bewiesen: Er scheut auch als Regierungschef die klaren Worte nicht. Seine Aussage, der Krieg in der Ukraine könne noch lange dauern, ist deprimierend. Doch Merz verbindet es mit dem klaren Signal, dass die Unterstützung für die Ukraine entschieden fortgesetzt werde. „Putin versteht nur die Sprache der Stärke“, so hat es der Klartext-Kanzler Friedrich Merz bei seinem Besuch in Finnland formuliert. Diese Botschaft dürfte den russischen Präsidenten Wladimir Putin erreicht haben.