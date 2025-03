Die Verantwortlichen des ökumenischen Kleiderladens Trossingen richten einen Appell an die „Lieferanten“ gebrauchter Kleidung. Diese kann nur in gutem, sauberen Zustand angenommen werden. Alles andere muss nämlich teuer entsorgt werden.

Der ökumenische Kleiderladen in Trossingen ist seit der Eröffnung im Jahr 2007 zu einer nicht mehr wegzudenkenden Institution geworden und hat Erfolgsgeschichte geschrieben.

Eingerichtet wurde er im November 2007 in der Brühlstraße. Seit dem Umzug an den exponierteren Innenstadtstandort in der Hauptstraße 37 ist er stets sehr gut frequentiert, denn hier kann jeder Kunde Einkäufe zum sehr günstigen Preis tätigen. Ein Berechtigungsschein, so wie für den Tafelladen in der Hohnerstraße, ist nicht nötig.

Die Preise für gebrauchte Kleidung, Schuhe, aber auch Haushaltsgegenstände sind sehr moderat. „Wir haben Festpreise“, betont Kleiderladenleiterin Manuela Schwarzwälder mit Blick auf 4,30 Euro für eine Hose oder 3,60 Euro für einen Pullover. Für sehr gute Neuwaren, die teilweise auch angeliefert werden, sei der Preis etwas höher.

Etwa 80 Kunden pro Tag

Die Kundenfrequenz habe zugenommen. „Etwa 80 Kunden haben wir durchschnittlich pro Verkaufstag“. Und an Lieferungen von Kleidung und Schuhen mangelt es auch nicht.

Doch ein großes Problem plagt die Kleiderladenleiterin und ihre Stellvertreterin, vor allem aber auch die rund 30 ehrenamtlichen Helferinnen, denn seit Kurzem musste ein Aufruf an die Spenderinnen und Spender gemacht werden und man stoße damit immer wieder auf Unverständnis. Doch warum?

Vieles wurde aussortiert

„Bisher wurden bei uns meist große volle Tüten einfach abgegeben und die Mitarbeiterinnen haben dann später alles aussortiert“, erklärt Manuela Schwarzwälder.

Aber sehr vieles sei teilweise defekt, durchlöchert oder verfleckt gewesen, die Absätze der Schuhe abgelaufen und vieles mehr. Diese aussortierten Altkleider wurden bisher in großen Mülltüten vom Kleiderladenteam nach Tuttlingen zum dortigen Kleiderladen gebracht und dort von einer Verwerterfirma aus Langenenslingen abgeholt. Doch das Lager dieser Firma wie auch anderer Verwerterfirmen sei inzwischen überfüllt, da eine Weiterfuhr beispielsweise in Ostblockstaaten erschwert oder gar nicht mehr möglich sei. Somit seien die Kriterien geändert worden: „Die Verwerterfirma nimmt nur noch qualitativ Hochwertiges an, aber das ist genau die Ware, die wir selbst im Laden benötigen und verkaufen“.

Es landet auf der Mülldeponie

Somit gehe die aussortierte Ware inzwischen kostenpflichtig auf die Mülldeponie in Talheim. „Eine abgelieferte Tonne kostet 331 Euro“, was für den ökumenischen Kleiderladen bedeute „wir müssen pro Müllsack zwischen fünf und acht Euro bezahlen.“ Zusätzlich kommen Kosten für Mitarbeiter und das Fahrzeug hinzu.

Um diese Mengen so weit wie möglich zu minimieren, sei es wichtig, die Waren im Beisein des Spenders anzuschauen, „und die eventuell verschmutzten, kaputten oder auch nicht mehr tragbaren Sachen wieder mitzugeben“, so Manuela Schwarzwälder. Dies sei aber ein sehr heikles Thema, denn einige Leute seien mit dieser Situation sehr unzufrieden und es gebe immer wieder Diskussionen mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.

Es könne aber nicht sein, dass der Kleiderladen beispielsweise ein neues weißes T-Shirt, das zehn Jahre im Schrank gelegen habe und somit Vergilbungsspuren aufweist, annehmen kann: „Wir müssen die Leute einfach sensibilisieren, dass nur noch gute und nicht zu alte Waren angeliefert werden und nur sauber und gewaschen“.

Kaputtes darf in die Tonne

Das neue Gesetz, wonach seit Januar 2025 keine Textilien mehr in die Restmülltonne dürfen, habe sicher bei vielen Verunsicherungen aufkommen lassen, weiß Manuela Schwarzwälder, doch „wenn Kleidung verdreckt oder kaputt ist, darf sie in die Tonne“, lediglich noch tragbare Kleidung und Schuhe dürfen nicht in den Restmüll, sondern gehören in Kleidercontainer oder auch Secondhand-Läden – „das war schon immer so“. Im Kleiderladen habe man aber gemerkt, dass in den letzten Woche viel mehr abgeliefert wurde, „aber sehr vieles, das wir aussortieren mussten“. So seien wöchentliche mindestens 40 Säcke abgegeben worden. „Seit wir alles genau kontrollieren, ist es etwa die Hälfte geworden“, so die Fachfrau. Teilweise müsse sehr vieles zurückgewiesen werden. „Wir bitten die Spenderinnen und Spender um Verständnis, dass wir so handeln müssen, auch für die Wartezeiten, die dabei entstehen und vor allem, dass wir keine größeren Mengen mehr auf einmal annehmen können“, betont Manuela Schwarzwälder.

Der Kleiderladen

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr. Nur während dieser Zeiten kann nicht mehr benötigte Kleidung bei den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen am Hintereingang abgegeben werden.