1 Konzentriertes Arbeiten bei der Klangprobe in der Klosterkirche. Foto: Sun Kim

Die Kantorei Alpirsbach und Kantorei Neuenbürg haben sich getroffen um ein ganzes Wochenende lang gemeinsam für das große Bach-Oratorium zu Proben. Bis zur Aufführung am 6. April wird es dann noch eine Generalprobe geben.









Die Vorbereitungen für großes Bach-Oratorium in sind in vollem Gange. Denn am Samstag, 5. April, wird in der Klosterkirche Alpirsbach Johann Sebastian Bachs Johannes Passion erklingen. Darüber berichtet die Alpirsbacher Kantorei in einer Pressemitteilung.