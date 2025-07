So bunt war die Aufführung des Lahrer Clara-Schumann-Gymnasiums

6 Insgesamt 160 Schüler des Clara-Schumann-Gymnasiums waren an der Aufführung beteiligt, bei der besonders die Massenszenen eindrucksvoll gerieten. Foto: Baublies 6 Bilder - Fotostrecke öffnen Das Musical „Klang des Regens“ hat überzeugt: Orchester, Chor, Solisten sowie viele Schüler und Lehrer hinter der Bühne des Parktheaters wirkten an der Aufführung mit.







Laut dem sorgfältig gestalteten Programmheft hatten rund 160 Schüler und einige Lehrer insgesamt 18 Monate auf die beiden Auftritte am Freitag und am Samstag hingearbeitet. Der Aufwand wurde vom Publikum honoriert – bei unserem Besuch am Freitagabend war das Parktheater ausverkauft.