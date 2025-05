Klamotten & Elektronik: Second-Hand-Verkauf im Internet zieht kräftig an

1 Klamotten in einem Second-Hand-Laden. Im Internet zieht der Verkauf von Ware aus zweiter Hand deutlich an. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Muss ein neuer Pulli wirklich brandneu sein? Nein, findet manch Verbraucher und bestellt einen Pulli aus zweiter Hand. Das liegt im Trend. Doch den Löwenanteil macht Neuware aus.







Berlin - Wer im Internet Klamotten oder Bücher kauft, entscheidet sich immer häufiger für Second-Hand-Artikel. Im Online-Handel habe der Umsatz mit solchen Produkten in Deutschland im vergangenen Jahr schätzungsweise bei 9,9 Milliarden Euro gelegen und damit 7,2 Prozent höher als 2023, heißt es in einer am Montag in Berlin vorgestellten Marktanalyse des Handelsverbands Deutschland (HDE).