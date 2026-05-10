Klamme Finanzlage in Bad Dürrheim: Stadt bittet Eltern von Kindergartenkindern stärker zur Kasse

Eltern von Kindergartenkindern müssen bald tiefer in die Tasche greifen. Die Beiträge im U3-Bereich steigen in Bad Dürrheim innerhalb der Empfehlungen – im Ü3-Bereich sogar stärker.
Die Elternbeiträge für die Kindergartenbetreuung steigen. Das beschloss nun der Verwaltungsausschuss. Angepasst wurden die Beiträge für die Kindergartenjahre 2026/2027 und 2027/2028. Für Kinder unter drei Jahren (U3) wird der Kindergartenplatz im ersten Jahr 4,5 Prozent teurer, im zweiten Jahr vier Prozent. Für Über-Dreijährige steigen die Beiträge pauschal um zehn Euro pro Jahr.