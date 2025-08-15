Klagewelle belastet Richter: Freiburger Verwaltungsgericht schlägt Alarm

Die Verwaltungsrichter werden von einer Klagewelle überrollt. Vor allem abgelehnte Asylanträge belasten das Gericht.
Dass ein Gerichtspräsident sich per Pressemitteilung über zu viel Arbeit beschwert, kommt vermutlich eher selten vor. In Freiburg ist nun genau dieser Fall eingetreten: Das dortige Verwaltungsgericht klagt über eine regelrechte Welle von neuen Verfahren. Vor allem die steigende Zahl der Klagen abgelehnter oder in Teilen erfolgloser Asylanträge von Menschen aus der Türkei und Afghanistan hat zuletzt deutlich zugenommen.