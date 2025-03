Klagen über Rassismus: Interkultureller Beirat verteidigt geplanten Gebetsraum in Mietersheim

Ein fast vergessener Beruf Redakteur Jonas Köhler testet den Köhlerweg in Schweighausen

Eine Wanderroute in Schweighausen erinnert an einen fast vergessenen Beruf: Auf dem zwei Kilometer langen Stück im Wald lässt sich viel über die einstige Bedeutung des Handwerks in Erfahrung bringen. Redakteur Jonas Köhler berichtet von seiner Spurensuche.