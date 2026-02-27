Klagen über Lärm und Parkchaos: Döner-Imbiss in Lörrach sorgt für Ärger – Betreiber widerspricht

In einem offene Brief an die Stadt wurden 75 Unterschriften von Anwohnern rund um das „Haus des Döners“ in Lörrach übermittelt. Sie beklagen „unhaltbare Zustände“.
Den Anwohnern der Basler Straße stinkt es. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Seit dem Einzug eines Döner-Ladens in der Basler Straße 42 im Sommer vergangenen Jahres leiden sie laut ihrem Schreiben unter Geruchsbelästigung. Es herrsche zudem „ständiges Parkchaos mit Blockade von Bürgersteigen, Radwegen und Zufahrten, Beleidigungen und Bedrohungen durch uneinsichtige Verkehrsteilnehmer und Lärm durch minderwertige technische Anlagen“.