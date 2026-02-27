Klagen über Lärm und Parkchaos: Döner-Imbiss in Lörrach sorgt für Ärger – Betreiber widerspricht

In einem offene Brief an die Stadt wurden 75 Unterschriften von Anwohnern rund um das „Haus des Döners“ in Lörrach übermittelt. Sie beklagen „unhaltbare Zustände“.

Den Anwohnern der Basler Straße stinkt es. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Seit dem Einzug eines Döner-Ladens in der Basler Straße 42 im Sommer vergangenen Jahres leiden sie laut ihrem Schreiben unter Geruchsbelästigung. Es herrsche zudem „ständiges Parkchaos mit Blockade von Bürgersteigen, Radwegen und Zufahrten, Beleidigungen und Bedrohungen durch uneinsichtige Verkehrsteilnehmer und Lärm durch minderwertige technische Anlagen“.

In dem Schreiben, das der Stadt Lörrach und der Presse am Freitag zuging, wird gefordert, „endlich robuste Maßnahmen zu ergreifen, um die Lebens- und Aufenthaltsqualität unserer Häuser und Wohnungen sowie die Sicherheit des öffentlichen Raums wieder herzustellen“. Am Ende des Briefes steht die Forderung: „Der Betrieb muss deswegen zur Einhaltung geltenden Rechts wirksam gezwungen oder geschlossen und an einen anderen, geeigneten Ort verlagert werden.“

Wie ist die Situation?

Unsere Redaktion hat bei den Anwohnern nachgehakt und sich die Lage aus ihrer Sicht konkret schildern lassen. In unmittelbarer Nachbarschaft des Imbisses, der zu einer Kette gehört, wohnt Fritz Böhler. Der Sprecher der Grünen-Fraktion im Gemeinderat gehört wie 74 weitere Anwohner zu den Unterzeichnern des offenen Briefs. Prinzipiell sei gegen einen Imbiss in der Basler Straße, die als faktisches Mischgebiet gelte, ja nichts einzuwenden. In diesem Falle aber wachse sich die Situation zu einem unerträglichen Zustand aus, sagt er. Viele Kunden kämen bis spätabends mit „dicken Autos“, offenbar aus der Nordwestschweiz. Da gerade einmal drei offizielle Parkplätze vorhanden seien, werde wild geparkt. „In Stoßzeiten stehen bis zu zwölf Autos im absoluten Parkverbot, blockieren Rad- und Gehwege“, erzählt Böhler. Auf höfliche Hinweise reagiere die Hälfte kooperativ, die andere indes uneinsichtig bis unverschämt. „Ich wurde sogar schon bedroht“, so Böhler.

Das Gespräch gesucht

Von Anfang an habe die Nachbarschaft mit den Betreibern das Gespräch gesucht. „Die waren sehr freundlich und signalisierten Verständnis und Bereitschaft.“ Geändert habe sich aber nur kurzfristig etwas, oder gar nicht, bedauert Fritz Böhler.

Laute Autos

Eine weitere Belastung für die Anwohner ist laut dem offenen Schreiben der Lärm: An- und abfahrende Autos, Türenschlagen, laute Gespräche, Musik vom Handy. „Die unmittelbaren Nachbarn hören zudem ständig das extrem laute Dauerbrummen der Kühlgeräte, Lüftung und Klimaanlage im Hof“, ergänzt Böhler. „Eigentlich müssten die ganzen Anlagen im Hof eingehaust werden.“ Und es gebe eine extreme Geruchsbelästigung, so dass ein Lüften oder die Nutzung des Gartens quasi unmöglich seien.

Klage über Vermüllung

In dem offenen Brief werden auch die Vermüllung und sogar Rattenbefall beklagt. Sei die Lage im Winter noch einigermaßen erträglich, empfinden viele Nachbarn die Belästigung in der warmen Jahreszeit umso extremer.

Die Nachbarn haben sich inzwischen an das Landratsamt und die Stadt Lörrach gewandt. Letztere verwies auf Nachfrage am Freitagmittag auf eine spätere Stellungnahme. „Wir stehen aber in engem Kontakt“, bestätigt Böhler. Er und die Unterzeichner seien an einer vernünftigen Lösung sehr interessiert. Man lege Wert auf eine gute Kommunikation und wolle keinen Rechtsstreit. So könne es aber nicht weitergehen. „Wenn alles nichts nützt, sehen wir uns gezwungen, einen gerichtlichen Weg einschlagen.“ Wenn alle störenden Einflüsse behoben seien, habe niemand etwas gegen einen Imbiss. Ob dies aber an dieser Stelle realisierbar sei, bezweifelt Böhler.

In engem Kontakt

Ganz anders sieht das der Geschäftsführer des „Hauses des Döners“, Welat Isbilir. „Ich möchte absolut korrekt mit der Nachbarschaft umgehen“, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er habe viel in die Genehmigung seines Ladens investiert, bei den vielen städtischen Überprüfungen sei stets alles als korrekt beurteilt worden.

Er kümmere sich auch darum, dass es keinen Lärm gebe. „Ich bitte alle meine Gäste um Ruhe ab 22 Uhr und poste das auch für meine Kunden auf Instagram.“ Auf der Homepage des Betriebs werden die Kunden explizit um eine saubere Müllentsorgung gebeten. Die Türen des Imbisses halte er extra geschlossen, damit keine Geruchsbelästigung entsteht.

Auf Klagen reagiert

Auf die Klagen seines Nachbarn habe er reagiert, die Lüftung professionell abgedeckt, um die störenden Geräusche abzustellen und die Ausleuchtung zurückgefahren. Für Kunden habe er drei Parkplätze, Behinderungen durch andere Autos seien stets nur kurzfristig, und er bitte seine Kunden immer darum, ihre Fahrzeuge nicht verkehrswidrig zu parken, sagt Isbilir. Er sei auch in ständigem Austausch mit der Stadt. „Ich bin 100-prozentig an einer Lösung interessiert“, betont der Geschäftsführer. Und: „Ich will hier nur mein Geschäft gut führen. Ich tue alles, was geht.“