Klagen gegen die L-Bank: Land will Hälfte der Corona Soforthilfe zurück

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entscheidet demnächst über sechs Musterfälle. 1400 Klageverfahren gegen die landeseigene L-Bank sind noch in erster Instanz anhängig.
Im Dauerkonflikt um die Hilfsprogramme für Kleinbetriebe und Selbstständige während der Corona-Pandemie bahnt sich die entscheidende Phase an. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hat für den 2. und 7. Oktober in sechs Musterverfahren zur Corona Soforthilfe die Verhandlungen terminiert. Ein Teil der Kläger hat eine gute Chance, die damaligen Fördergelder behalten zu dürfen, denn darum geht es in den Auseinandersetzungen.