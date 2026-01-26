Richter aus Berlin sehen bei der Plattform Tiktok einen «nicht zu vernachlässigenden Anreiz» für Jugendliche, ihr Alter falsch anzugeben. Was das für die Nutzung und den Datenschutz bedeutet.
Berlin - Tiktok darf laut einem Gerichtsurteil bestimmte Daten sehr junger Nutzerinnen und Nutzer aus Deutschland nicht ohne Einwilligung ihrer Eltern für Marketing oder Werbezwecke verarbeiten. Das Berliner Landgericht II folgte mit seiner Entscheidung teilweise der Argumentation der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), die gegen das Unternehmen geklagt hatte. Die Verbraucherschützer hatten argumentiert, die einfache Abfrage des Geburtsdatums bei der Registrierung sei kein geeigneter Weg, um festzustellen, ob jemand schon 16 Jahre alt ist oder nicht. "Eine derart nachlässige Kontrolle ist verantwortungslos", sagt vzbv-Vorständin Ramona Pop.