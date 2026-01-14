Klage gegen Zensus?: Schömberg will seine Einwohner zurückhaben

Schömberg hat große finanzielle Probleme. Da tut der angebliche Einwohnerschwund durch den Zensus 2022 besonders weh. Doch die Gemeinde wehrt sich gegen das Zählverfahren.
Wegen des Zensus 2022 hat die Gemeinde Schömberg angeblich Einwohner verloren. Darüber beschwerte sich Bürgermeister Matthias Leyn in einem Schreiben an das Statistische Landesamt Baden-Württemberg. Es liegt der Redaktion vor. So soll nach dem Zensus 2022 die Glücksgemeinde zum Stichtag 30. Juni 2022 gerade noch 7766 Einwohner haben. Im Feststellungsbescheid vom 24. September 2024 hat Schömberg zum Stichtag 15. Mai 2022 gerade noch 7730 Einwohner.