Klage gegen Stadt Müllheim: Rat hat „keine rechtlich erheblichen Fehler“ bei der Gebührenhöhe gemacht

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim weist Normenkontrollanträge gegen Gebührensatzungen der Stadt Müllheim für die Jahre 2023 und 2024 ab.
Beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim sind insgesamt drei Normenkontrollverfahren gegen Gebührensatzungen zur Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung anhängig, in denen die Stadt Müllheim jeweils beklagt ist. Kläger sind untergebrachte Personen, die nach Angaben der Stadt im Hintergrund von ehrenamtlich tätigen Einwohnern aus Müllheim begleitet und beraten werden, heißt es in einer Mitteilung.