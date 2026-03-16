Klage gegen Stadt Müllheim: Antragsteller ziehen Klage gegen Gebührensatzung 2025 zurück
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  Foto: Alexander Anlicker

Alle gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Müllheimer Gebührensatzungen zur Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung sind abgeschlossen.

Wie die Stadt Müllheim mitteilt, haben die beiden Antragsteller den noch beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim anhängigen Normenkontrollantrag gegen die Gebührensatzung zur Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung für das Jahr 2025 zurückgenommen. Das Verfahren ist damit beendet. Die Rücknahme erfolgte nur wenige Wochen nach den Urteilen des VGH Mannheim, der die Normenkontrollanträge gegen die Gebührensatzungen der Jahre 2023 und 2024 abgewiesen hatte.

 

Mit der Rücknahme des dritten Antrags sind nun alle gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Gebührensatzungen zur Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung abgeschlossen.

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Die Stadt Müllheim sieht sich laut der Mitteilung in ihrer Rechtsauffassung bestätigt. Es zeige, dass die Gebührensatzungen auf einer soliden rechtlichen Grundlage stehen, erklärt Bürgermeister Martin Löffler.

 