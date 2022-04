Verwaltungsgericht schaut sich Sache in Weilstetten genau an

2 Richter Thüry (Mitte, mit Aufnahmegerät) steht am Mittwoch mit Vertretern des Verwaltungsgerichts, der Stadt, des Bauherren und der Klägerin auf der Wiese in Weilstetten, wo das Pflegeheim gebaut werden soll. Foto: Maier

Über die Klage betreffend die Baugenehmigung für das in Weilstetten geplante Pflegeheim hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen am Mittwoch verhandelt. Warum es für das Großprojekt – nach einer ersten Einschätzung – wohl gut aussieht.















Balingen-Frommern/Weilstetten - Die Anwohnerin Veronika Bodmer hatte die von der Balinger Stadtverwaltung im Jahr 2019 erteilte Baugenehmigung angefochten. Ihr Widerspruch beim Regierungspräsidium Tübingen brachte keinen Erfolg. Deshalb die Klage – zu der die 10. Kammer des Sigmaringer Verwaltungsgerichts unter dem Vorsitz von Richterin Fischer am Mittwoch zunächst in den Räumen der Frommerner Ortschaftsverwaltung tagte und sich später auch vor Ort die Gegebenheiten auf dem Baugrundstück zwischen Lochenbad, Lochenschule und den beiden Kindergärten anschaute. Den Beschluss in der Sache will die Kammer am Donnerstag bekannt machen.