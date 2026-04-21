Klage eines Anwohners abgewiesen: Neue Parkregelung in Freiburg-Wiehre wird vom Gericht bestätigt

Ein Anwohner klagt gegen wegfallende Parkplätze. Das Verwaltungsgericht Freiburg weist die Klage ab.
Wer im Stadtteil Wiehre in Freiburg einen Parkplatz sucht, muss Zeit und Geduld mitbringen: Das altehrwürdige Villenviertel stammt eben aus einer Zeit, als Autos im Leben der Freiburger noch keine Rolle spielten. Entsprechend eng geht es zu. So zum Beispiel in der Reichsgrafenstraße, wo bis vor einem Jahr auf beiden Straßenseiten bewirtschaftete Parkplätze eingerichtet waren, bei denen es seit Jahrzehnten geduldet wurde, dass Autos auch teilweise auf dem Gehweg stehen.