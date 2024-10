Klage: Country-Star Garth Brooks wegen Sexualverbrechen verklagt

3 Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen Country-Star Garth Brooks. (Archivbild) Foto: Wade Payne/Invision via AP/dpa

Gegen Garth Brooks liegt eine Klage wegen Vergewaltigung vor. Der Country-Megastar setzt sich zur Wehr.









Los Angeles - Country-Megastar Garth Brooks (62) ist wegen Sexualverbrechen verklagt worden. Der zweifache Grammy-Preisträger weist die Vorwürfe zurück und wehrt sich mit einer Gegenklage. Eine langjährige frühere Mitarbeiterin, die als Visagistin und Friseurin für ihn tätig war, reichte die Zivilklage in Los Angeles ein. Die namentlich nicht genannte Frau wirft dem Sänger unter anderem vor, er habe sie 2019 in einem Hotel in Los Angeles vergewaltigt.