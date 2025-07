1 Die Installation auf der Kreisverkehrsinsel beim Schafstall erinnert an die umgefallene Fassade aus römischer Zeit, die in unmittelbarer Nähe noch im Verbund ausgegraben wurde. Foto: Holzer-Rohrer In der Ortschaftsratssitzung im Oberndorfer Höhenstadtteil Bochingen machen die Bürger zu einigen Themen ihrem Ärger Luft.







Einiges treibt die Bochinger um, und so wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung entsprechend nachgefragt. So wurde erneut eine einfache Bepflanzung der Kreisverkehrsinsel beim neuen Wohngebiet in Form einer bunten Blumenwiese angeregt.