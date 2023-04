1 Adriano Spoth traf für die Lahrer in Bühlertal zwar zum 1:2, doch dem Spiel konnte auch der Treffer keine Wende mehr geben. Foto: Künstle

Der SC Lahr hat den zweiten Tabellenplatz – und damit den Relegationsrang zum Aufstieg in die Oberliga – abgegeben. Das 1:2 in Bühlertal wirft Fragen auf, die Coach Domenico Bologna am Montag ausführlich mit dem Team bespricht.









Verbandsliga: SV Bühlertal - SC Lahr 2:1 (2:0). Der SC Lahr ist in einer Krise angekommen. „Laufbereitschaft, Siegeswille oder auch Zweikampfverhalten: In der ersten Halbzeit in Bühlertal war das alles zu wenig. Von unserem spielerisch positiven Trend war nichts zu erkennen“, kritisiert Petro Müller, der sportliche Leiter der Lahrer.

Bereits in der 1. Minute wurden die Lahrer kalt erwischt: Jörn Zimmer setzte sich auf der linken Seite unbehelligt durch und seine Hereingabe knallte Marcel Heller aus 16 Metern zum 1:0 unter die Querlatte. Schon nach 26 Minuten folgte der nächste Nackenschlag: Maximilian Weiß setzte seinen Kollegen Paul Schopf ein, der zog ab und traf zum 2:0 für Bühlertal.

„Erst nach der Pause hat die Mannschaft ihr wahres Gesicht gezeigt“, hebt Müller hervor. Das zahlte sich nach rund einer Stunde aus, als Adriano Spoth einen über rechts vorgetragenen Angriff in zentraler Position zum 2:1 abschloss. „Dann hatten wir eigentlich auch noch genug Zeit, das Spiel zu drehen“, so Müller. Doch gelang dies dem SCL nicht mehr.

Denzlingen zog mit dem Sieg in Hofstetten vorbei und hinter den Lahrern machen die punktgleichen Teams von Pfullendorf und Linx ebenfalls schon Druck. Dem SC Lahr droht in der aktuellen Situation daher, in der Liga durchgereicht zu werden.

Die Tabellenlage spielt für Domenico Bologna, den Trainer des SC Lahr, allerdings „jetzt überhaupt keine Rolle mehr“. Der Coach betont: „Die Zeit, in der ich mich schützend vor das Team gestellt habe, ist vorbei. Wir müssen uns alle hinterfragen und zwar in vielen Bereichen. Und jeder sollte da Fehler bei sich finden.“ Es gehe wieder darum, sich als Kollektiv entsprechend zu präsentieren. „Jeder hat es in der Hinsicht in den vergangenen Wochen schleifen lassen.“

Spieler werden ihren eigenen hohen Ansprüchen nicht gerecht

Bologna fordert von seinem Team, eine andere Einstellung auf und neben dem Platz an den Tag zu legen. „Unsere Leistung ist derartig schwach, dass wir jetzt in so grundlegenden Bereichen arbeiten müssen. Denn so können wir nicht weitermachen.“

Ein klärendes Gespräch mit dem Team kündigt er für Montag an. In der Aufstellung will Bologna keine Rücksicht mehr auf Namen nehmen. „Jeder wird danach beurteilt werden, was er unter der Woche anbietet. Denn das war in den vergangenen Wochen nichts. Es ist ungenügend, die Leistung nur phasenweise abzurufen. Da reicht es auch nicht, mal ein Spiel zu gewinnen.“

Müller appelliert an die hohen Ansprüche, die sich die Spieler selber stellen würden. „Um denen gerecht zu werden, geht es darum, den Schalter jetzt umzulegen. Denn die Spieler haben sich den Druck mit dem möglichen Aufstieg gemacht. Nicht wir vom Verein.“ Dieser Druck des Aufstiegs ist nun erst einmal weg.



SC Lahr: Leptig; Lehmann, Si. Zehnle, Kalt, Sö. Zehnle (78. Häußermann), Monga, Wirth, Fries, Kerellaj (63. Schätzle), Bojang, Spoth.



Tore: 1:0 Heller (1.), 2:0 Schopf (26.), 2:1 Spoth (59.).