Künftig wird am Standort der Kläranlage eine Pumpstation Abwasser nach Rottweil lenken. Foto: Schmidt Der Villingendorfer Gemeinderat kümmerte sich um eine wichtige Baumaßnahme.







Mit den Anschlüssen an die Kläranlage Rottweil werden die Kläranlage in Villingendorf und Dietingen stillgelegt und in Pumpwerke umgewandelt. Im Ergebnis leiten die Pumpwerke die Abwässer nach Rottweil weiter.