Zuschuss für Kläranlage Dietinger Abwasser fließt nach Rottweil

Nach der Gemeinde Villingendorf wird in Zukunft auch die Gemeinde Dietingen ihr Abwasser in die Rottweiler Kläranlage ableiten. Für die Kostenbeteiligung an der Erweiterung und dem Ausbau der Kläranlage in Rottweil erhält die Gemeinde Dietingen weitere 800 000 Euro vom Land.