In der Kläranlage Kötachtal an der Gemarkungsgrenze in Richtung Geisingen wird das Abwasser der Bad Dürrheimer Ostbaargemeinden und von Tuningen geklärt. In der Sitzung ging es vor allem um bauliche Maßnahmen und Sanierungen.

Ein am Schneckenhebewerk beim Unterbaldinger Klärwerk entstandener Schaden im Getriebe sei mittlerweile behoben worden, doch es habe sich gezeigt, dass das Schneckenhebewert deutlich in die Jahre gekommen sei und zeitnah ersetzt werden müsse. Das Ingenieurbüro SAG sei mit der Planung und Erneuerung beauftragt worden, doch bedingt durch die Lieferzeiten sei eine Umsetzung in diesem Jahr nicht mehr möglich.

Schlammentwässerung kostet um einiges mehr als ursprünglich kalkuliert

Bereits im Vorjahr war die Erneuerung der Schlammentwässerung in der Kläranlage Unterbaldingen ein Thema. Inzwischen wurden zu den erforderlichen Gewerken Angebote eingeholt, die Jochen Molitor vom Ingenieurbüro SAG vorstellte. Mit den Kosten von 726 496 Euro werde es die Ausgangsposition um rund 50 Prozent überschreiten, daher wurde überlegt, die Gewerke nochmals ausschreiben zu lassen. Davon riet der Ingenieur ab, denn Firmen, die in diesem Bereich arbeiten, seien so gut wie ausgebucht und man müsse froh sein, jemanden zu bekommen. Einstimmig wurde beschlossen, die Arbeiten an zwei Firmen zu vergeben. Die ersten Bauarbeiten könnten voraussichtlich Ende August beginnen.

Betriebsgebäude ist zu sanieren

Saniert werden müsse das Betriebsgelände Unterbaldinger Kläranlage. Es wurde 1978 errichtet und entspreche nicht mehr dem heutigen Stand er Technik, vor allem den Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung. Dringend notwendig sei es, sogenannte Schwarz-Weiß-Zonen, sprich Umkleideräume für männliches und weibliches Betriebs- und Fremdpersonal zu schaffen. Das Sanierungskonzept für den Umbau des Betriebsgebäude wurde Ende 2022 der Versammlung vorgestellt, das beauftrage Ingenieurbüro habe inzwischen acht Varianten untersucht, von denen sich fünf als umsetzbar herauskristallisiert hätten.

Die Kosten der vorgestellten Varianten bewegten sich von 580 000 bis 712 000 Euro. Diese wurde vom Jochen Molitor als zukunftssicher bezeichnet. Bei der teuersten Variante sei der Bau einer Damentoilette mit eingeplant. Diese wurde auch mit Hinblick auf die Kosten von den Versammlungsteilnehmern nicht unbedingt als nötig angesehen, zumal kein weibliches Betriebspersonal dort tätig sei. Mit einer Gegenstimme entschlossen sich die Versammlungsteilnehmer für die Variante, die 646 000 Euro kostet.

Über den Sachstand der Kläranlage im Jahr 2022 informierte Leiter Markus Hochstein. Hier habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Durch Trockentage habe es weniger Ablaufzuflüsse gegeben, durch das Ablaufwerk konnten Verbesserungen erzielt und die vorgeschriebenen Werte eingehalten werden. Deutlich reduziert werden konnte der Stromverbrauch, gegenüber dem Vorjahr seien es 30 000 Kilowatt weniger gewesen. Auch habe man 2000 Liter Heizöl weniger verbraucht als im Vorjahr. Die Verbesserungen schrieb Hochstein der guten Wartung und Pflege der Anlage zu.