Kläranlage in Simmozheim: Wenn zu viel Schlamm zum Problem wird

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wird deutlich: Es gibt Handlungsbedarf in der Simmozheimer Kläranlage. Jetzt müssen Maßnahmen ergriffen werden.
Wenn der Schlamm der Kläranlage in den Talackerbach laufen würde, hätte das weitreichende umwelttechnische Folgen. Und genau das gilt es zu vermeiden. Doch in jüngster Vergangenheit habe sich zu viel Schlamm insbesondere im Nachklärbecken II der Kläranlage angesammelt, berichtete Kämmerin Renate Meier. Dieser Schlamm musste abgezogen werden, damit er nicht in den Bach abtreiben kann.