Kläranlage in Schuttern: Abwasserverband stellt Weichen für Millionen-Investitionen

Der Abwasserverband Friesenheim hat den Wirtschaftsplan 2026 beschlossen. In den kommenden Jahren steht die Modernisierung der Kläranlage im Mittelpunkt.

In seiner letzten Sitzung für das Jahr 2025 hat sich der Abwasserverband Friesenheim zur Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2026 getroffen. Zuvor hat das Gremium den Meißenheimer Bürgermeister Bodo Lange einstimmig zum neuen stellvertretenden Verbandsvorsitzenden gewählt. Lange ist Nachfolger von Alexander Schröder und kommt in eine Zeit, in der die Verbandskläranlage, seit ihrem Bau vor 50 Jahren, vor ihren größten Veränderungen und Investitionen steht.

Verbandsrechner Joachim Wagner stellte den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr vor und schenkte zugleich einen Ausblick auf die Investitionen der kommenden Jahre. Sämtliche Investitionen werden, wie bisher auch über Kredite finanziert. „Es kann neu losgehen, die Anlage wie sie sich im aktuellen Zustand befindet, ist zwischenzeitlich vollständig abgeschrieben“, teilte Wagner mit. Bis 2029 werden für die Kläranlage in Friesenheim 26 Millionen Euro investiert. Für das Jahr 2025 musste erstmals ein Kredit in Höhe von 1,7 Millionen Euro aufgenommen werden. Veranschlagt waren 3,7 Millionen.

Seit dem Jahr 2023 wird die Kläranlage bereits modernisiert

Kredite, die für die Investitionen aktuell aufgenommen werden müssen, leiht sich der Verbandsrechner bei der Gemeinde Friesenheim, die nach wie vor über Rücklagen verfügt. Wagner, der auch Rechnungsamtsleiter der Gemeinde Friesenheim ist, betonte: „Ich möchte nicht immer wegen kleinen Summen Kredite bei der Bank aufnehmen.“ Vielmehr gehe es darum, auf gute Angebote zu warten, um dann zum Zuge zu kommen.

Der Wirtschaftsplan für 2026 sieht für den Abwasserverband Erträge in Höhe von 2,1 Millionen Euro und Aufwendungen in gleicher Höhe vor. Im Liquiditätsplan sind für die Planung und den Bau für eine Erweiterung der Kläranlage weitere knapp 7,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Ausführung soll in den kommenden vier Jahren erfolgen. „Nach bisherigem Kenntnisstand werden sich die Gesamtkosten auf rund 26 Millionen Euro belaufen.

Schuldenstand beträgt mit Jahresbeginn 700 000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von knapp 12,3 Millionen Euro vorgesehen. Davon entfallen auf das Jahr 2027 knapp 6,5 Millionen Euro und auf das Jahr 2028 weitere zwei Millionen Euro. Für 2029 sind bereits 3,8 Millionen Euro festgeschrieben. Eine Kreditaufnahmen ist in Höhe von 5,3 Millionen Euro eingeplant.

Der Schuldenstand beträgt mit Jahresbeginn 1. Januar 2026 700 000 Euro und wird sich bis zum Jahresende auf knapp sechs Millionen Euro belaufen.

Seit dem Jahr 2023 wird die Kläranlage modernisiert und damit auf die schon im Jahr 1990 in die Planung aufgenommene Kapazität von einem Einwohnergleichwert von 29 500 EWG gebracht. Der Einwohnergleichwert dient als Referenzwert der Schmutzfracht in der Wasserwirtschaft. Bisher liegt dieser Wert für die Kläranlage bei einem Einwohnergleichwert von 22 500 EWG. Seit dem Jahr 2016 entwässert auch der Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Lahr das Schmutzwasser der Gebiete IGP II und IGP III zur Verbandskläranlage Schuttern. Anvisiert wird eine Realisierung des Endausbaus der Kläranlage für die Jahre 2023 bis 2029.

Investitionen im Jahr 2026

Biologie- und Nachklärbecken 2,8 Millionen Euro, Anpassung der Außenstationen: zwei Millionen Euro, Rechenanlage 505 000 Euro, Phosphatfällstation 500 000 Euro, Gasspeicher 375 000 Euro, Faulbehälter 365 000 Euro, Prozessleittechnik 250 000 Euro, Retentionsbodenfilter (Planung) 250 000 Euro, Notstromanlage 200 000 Euro. Weitere Investitionen in Höhe von 210 000 Euro insgesamt sind in die Erneuerung der Überspannungsanlage, für Geländer, Rohre und Tür, Fahrzeuge, Containerplatzbefestigung, einen Schaltschrank, Betriebs- und Geräteausstattung berücksichtigt. Die Investitionssumme in Höhe von 7,5 Millionen Euro wird über eine Kreditaufnahme finanziert. Für den Retentionsbodenfilter plus wird mit sechs Millionen Euro gerechnet. 20 Prozent staatliche Förderung werden in Aussicht gestellt.