Kläranlage in Schuttern: Abwasserverband stellt Weichen für Millionen-Investitionen

Der Abwasserverband Friesenheim hat den Wirtschaftsplan 2026 beschlossen. In den kommenden Jahren steht die Modernisierung der Kläranlage im Mittelpunkt.
In seiner letzten Sitzung für das Jahr 2025 hat sich der Abwasserverband Friesenheim zur Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2026 getroffen. Zuvor hat das Gremium den Meißenheimer Bürgermeister Bodo Lange einstimmig zum neuen stellvertretenden Verbandsvorsitzenden gewählt. Lange ist Nachfolger von Alexander Schröder und kommt in eine Zeit, in der die Verbandskläranlage, seit ihrem Bau vor 50 Jahren, vor ihren größten Veränderungen und Investitionen steht.