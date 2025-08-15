Kläranlage Blumberg: „Ohne unsere Arbeit würde es stinken“

Sabrina Skela ist Umwelttechnologin in Achdorf. Dafür ließ sie ihr Leben in Flensburg hinter sich. Sie ist stolz auf ihren Beruf und erklärt, was ihn so besonders macht.
Sabrina Skela lässt ein Leben im Norden hinter sich und beginnt eine Ausbildung in der Blumberger Kläranlage. Wenn sie über ihre Arbeit spricht, ist von Unsicherheit keine Spur: „Am Anfang habe ich mich gefragt, was mein Umfeld sagen wird, wenn ich erzähle, dass ich in einer Kläranlage arbeite. Aber jetzt bin ich stolz, wenn ich darüber rede.“