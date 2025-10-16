Kläranlage Binsdorf-Erlaheim: Die Bauarbeiten zur Anbindung nach Balingen starten noch diesen Herbst

Die Anbindung der Kläranlage Binsdorf-Erlaheim an die Verbandskläranlage Balingen schreitet voran. Die Arbeiten sollen bald beginnen und bis Anfang 2029 abgeschlossen sein.
Nach der Vergabe der Arbeiten für die Druckleitung nehmen die Arbeiten für die Anbindung der Kläranlage Binsdorf-Erlaheim an die Verbandskläranlage Balingen die nächste Hürde. Alle Voraussetzungen für den Baubeginn sind damit geschaffen. Wann genau die Bagger anrollen, das wolle die Stadtverwaltung mit der Firma Stumpp aus Balingen, die in der jüngsten Sitzung des Geislinger Gemeindarts den Zuschlag erhalten hatte, jetzt klären.