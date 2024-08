Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserreinigung Balingen hat kürzlich im Sitzungssaal auf der Kläranlage Balingen getagt – und sich über die aktuellen Vorgänge ausgetauscht.

Der Verbandsvorsitzende Dirk Abel konnte laut Pressemitteilung vermelden, dass der Wirtschaftsplan 2024, den die Verbandsversammlung im Frühjahr verabschiedet hatte, durch das Regierungspräsidium (RP) Tübingen genehmigt wurde. „Maßnahmen, darunter auch Großprojekte, können nun in die weitere Umsetzung gehen“, heißt es weiter.

Zahlen weitgehend im Plan

Verbandsrechner Jürgen Eberle lieferte der Verbandsversammlung Informationen zum Jahresabschluss für das Jahr 2023. Der Wirtschaftsplan ging von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5,077 Mio. Euro aus. Im Rechnungsergebnis liegen die Zahlen weitgehend im Plan.

Sowohl für die Betriebskosten als auch für die Investitionskosten entrichten die Mitglieder eine Umlage an den Verband. Diese stiegen in 2023 an – im Plan war man von einer Steigerung mit 6,5 Prozent ausgegangen. Die Zahlen Ende des Jahres lagen leicht darüber. Als Grund werden die Investitionen in die Anlage, aber auch die allgemeinen Preissteigerungen angegeben.

Einen großen Ausgabeblock stellen im laufenden Jahr laut Angaben des Verbandes die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten sowie Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen am Klärwerk dar. Gegenüber 2022 seien diese aber leicht gesunken.

Schuldenstand lag Ende 2023 bei 6,84 Millionen Euro

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen – auf über 700 000 Euro. Investiert hat der Verband im vergangenen Jahr weiterhin schwerpunktmäßig in die Modernisierung der Anlagen, wie Regenüberlaufbecken sowie Modernisierung der Betriebstechnik und Biologie.

Der Schuldenstand des Verbandes lag Ende 2023 bei 6,84 Millionen Euro und hat sich damit nochmals gegenüber den Vorjahren erhöht. Dieses Maß der Verschuldung sei angesichts der großen Projekte des Verbandes notwendig und vertretbar, betonte Eberle.

Vieles ist gerade im Bau und in den Planungen beim Verband. Daniel Mignat vom Ingenieurbüro sweco berichtete über den Stand der aktuellen Bau- und Planungsmaßnahmen.

Bau der vierten Reinigungsstufe auf der Kläranlage

Eine der mehrjährigen Großmaßnahmen ist demnach die Sanierung der Biologischen Stufe der Kläranlage. Im vergangenen Jahr konnte die Sanierung der Belebungsbecken abgeschlossen werden. Das letzte Becken wurde Mitte Dezember 2023 erfolgreich abgenommen. „Schon in der Bauphase konnte der Stromverbrauch der Belebung um 200 000 Kilowattstunde gesenkt werden“, heißt es.

Weitere Großmaßnahme ist der Bau der vierten Reinigungsstufe auf der Kläranlage. Der erste Bauabschnitt zur Spurenstoffelimination hat begonnen. Die Baufelderschließung auf dem Gelände der Kläranlage ist abgeschlossen.

Ein weiteres Mammutprojekt ist der Anschluss der Kläranlagen Rosenfeld und Geislingen-Erlaheim an das Verbandsnetz und die Kläranlage Balingen: Daniel Mignat berichtete über den Planungsstand der Maßnahmen. Demnach ist in Rosenfeld ein neuer Geröllfang vorgesehen, die Rechenanlage wird ausgetauscht, ein Pumpwerk neben dem bestehenden Schlammspeicher wird geplant.

Nächste Sitzung ist am 6. November

Förderanträge an das Land für die Umbauten und Bauten in den Anlagen Rosenfeld, Erlaheim und Balingen sowie den Bau der Leitungstrasse werden laut Mitteilung sukzessive gestellt.

Auch die Kontrollen des Kanalnetzes werden im laufenden Jahr fortgesetzt: An der Reihe sind die Kanalstrecken Laufen–Dürrwangen, Dürrwangen–Balingen und Dormettingen–Erzingen.

Für die Kanalinspektion und Kanalsanierung sind 300000 Euro vorgesehen. Bis September sollen Aufträge im Umfang von 175000 Euro vergeben sein. Zudem wird in diesem Jahr das Regenüberlaufbecken der Kläranlage Balingen saniert.

Die nächste Sitzung der Verbandsversammlung ist am 6. November. Die öffentliche Tagesordnung wird rechtzeitig bekannt gegeben. „Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind wie immer recht herzlich dazu eingeladen“, heißt es.