Klänge und Komik: So lief das Winterkonzert der Schlosskapelle Schmieheim

Das traditionelle Winterkonzert der Schlosskapelle Schmieheim füllte die Festhalle bis auf den letzten Platz.
Wenn Biene Maja und Aschenbrödel aufeinander treffen, dann findet in Schmieheim wieder das Winterkonzert der Schlosskapelle statt. Dirigent Christian Sade hatte ein ganzheitliches Feuerwerk inszeniert, das alle Sinne der Zuhörer anzusprechen wusste. Diese waren so zahlreich in die Festhalle geströmt, dass zusätzliche Bestuhlung aufgefahren werden musste. Sabrina Bischof und Georg Frenk geleiteten charmant und mit pointenreichen Spitzen durch das Gesamtwerk, spielten und konterten die verbalen Spielbälle mit dem Schauspieler-Duo Sabine Hartmann und Dieter Henninger sowie dem Dirigenten des ganzen Spektakels, der alle Fäden zu vereinen wusste.