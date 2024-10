KKK Haiterbach – SG Mannheim 74:63 (16:13, 41:25, 57:48). Mit einer stark verbesserten Leistung holte sich der KKK Haiterbach gegen die SG Mannheim seinen ersten Saisonsieg in der 1. Basketball-Regionalliga.

Beide Teams starteten nervös in die Partie. Herdie Lawrence erzielte die ersten Haiterbacher Punkte. Nach sechs Spielminuten lag der KK Komusina denncoh mit 5:7 hinten. Denni Cukovic sowie erneut Herdie Lawrence brachten ihn dann mit 18:13 in Front. Es war ein intensives und ausgeglichenes Spiel. Die SGM hielt den Anschluss zum 31:25, ehe die Gastgeber angetrieben von der vollen Kuckuckshalle und zwei Dreiern des Neuzugangs Malik Kudic sowie dem vierten Dreier von Herdie Lawrence zum 41:25-Halbzeitstand davonziehen konnte. „Ein starkes zweites Viertel. Wir waren über die gesamte Zeit sehr konstant, hatten keine Schwächephasen“, freute sich KKK-Trainer Mario Maric.

Lesen Sie auch

Es brennt nichts mehr an

Dass die zweite Halbzeit noch einmal viel bieten würde, war allen klar, denn trotz der Führung mussten die Haiterbacher weitere 20 Minuten Vollgas geben. Malik Kudic mit sieben Punkten sowie Alexander Feldberg hielten zum 50:37 den Vorsprung konstant. Die SG Mannheim erhöhte den Druck und konnte mit drei Dreiern in Folge auf 54:48 verkürzen. Der 18-jährige Ivo Maric konnte dann drei sehr wichtige Punkte zum 57:48 erzielen. Auf den fünften Dreier von Herdie Lawrence konterte der Mannheimer Eric Curth zum 60:53. Doch der KKK ließ in den Schlussminuten nichts mehr zu. Die beiden Topscorer Herdie Lawrence und Malik Kudic setzen den Schlusspunkt in diesem Spiel.