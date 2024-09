1 Der KKK Haiterbach empfängt am Samstag den Pro-B-Absteiger aus Schwenningen. Foto: Andreas Reutter

KKK Haiterbach – Black Forest Panthers Schwenningen (Sonntag, 16.30 Uhr). Gleich zum Saisonstart in der 1. Basketball-Regionalliga empfängt der KKK Haiterbach ein großen Gegner in der heimischen Kuckuckshalle: Der Absteiger aus der Pro B (2.Bundesliga), die Black Forest Panthers, kommen und haben einen Umbruch im Team vollzogen. Sie treten mit einem komplett neuen Team und neuem Trainer an.