KKK Haiterbach: Ulmer Talentschmiede ist eine harte Nuss

1 Neuzugang Malik Kudic war zuletzt mit 17 Punkten bester Scorer für den KKK gegen die Sunkings Saarlouis. Foto: Andreas Reutter/Andreas Reutter

Der KKK Haiterbach trifft mit BB Ulm auf einen Gegner, der auch Pro-B-Spieler in den eigenen Reihen hat.









Basketball Ulm – KKK Haiterbach (Samstag, 15 Uhr). Am Samstag trifft der KKK Haiterbach in der 1. Basketball-Regionalliga auf ein sehr junges und gut ausgebildetes Ulmer Team. Die Ulmer Strategie, den sehr jungen Spielern früh Spielpraxis auf Regionalliga-Niveau zu bieten und sie so für höhere Aufgaben wie die Bundesliga vorzubereiten, scheint sehr gut zu funktionieren. In einzelnen Partien helfen zudem Spieler aus der Pro B (2.Bundesliga) aus. So kann auch am Samstag gegen den KK Komusina der Einsatz des ein oder anderen dieser Spieler erwartet werden, da das Pro-B-Team erst am Sonntag spielt.