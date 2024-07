Das Gesicht und der Rekordhalter des Haiterbacher Basketballs geht in seine zweite Saison in der 1. Regionalliga als Cheftrainer beim KK Komusina: Der Vertrag mit Chefcoach Mario Maric wird verlängert.

Nach dem erfolgreichen Premierenauftritt des Underdogs im Kreis der Großen möchte der KKK Haiterbach in der neuen Saison erneut mitmischen. Am Ende standen beim KKK Haiterbach zwölf Siege aus 28 Partien und der neunte Tabellenplatz. Sicherlich hatte der starke Saisonstart nach dem Aufstieg in die Karten gespielt. Es gab aber auch Tiefs und einige verletzungsbedingte Ausfälle mussten weggesteckt werden.

Lesen Sie auch

Neue Saison wird härter

Maric sagt: „Die 1. Regionalliga ist sicherlich ein deutlicher Sprung nach oben gewesen. Wir sind mehr oder weniger mit dem Aufstiegsteam ins Rennen gegangen und haben uns nur punktuell verstärkt. Wir haben in der letzten Saison viel gelernt und uns deutlich weiterentwickelt. Dies wird uns in der neuen Saison sicherlich weiterhelfen. Die neue Saison wird aufgrund der neuen Teams noch härter werden. Für viele unserer Spieler was es das erste Mal, dass sie auf diesem Niveau spielen. Nun haben wir ein Jahr Erfahrung, was sicherlich ein Pluspunkt sein wird.“

Der 44-Jährige Mario Maric ist seit 2010 Spielertrainer –mit zweijähriger Unterbrechung durch einen Wechsel zum SV Tübingen. Parallel wird er weiterhin eine Rolle beim SV Tübingen behalten. Er freut sich schon: „Die Vorbereitungen für die neue Saison sind im vollen Gange. Wir werden im August unsere Vorbereitung auf eine erneut sehr lange und hoffentlich spannende Saison mit 28 Partien starten.“

KKK-Abteilungsleiter Jan Rupcic meint zur Verlängerung: „Wir sind sehr froh, dass Mario verlängert hat. Er verkörpert den KKK Haiterbach. Er hat viele Jahre tolle Arbeit geleistet. Das erste Jahr in der 1. Regionalliga war eine Art Abenteuer, das die Mannschaft angeführt von Mario hervorragend gemeistert hat. Es war absolutes Neuland für uns. Wir sind unserem Spielstil treu geblieben. Wir sind wahrscheinlich der kleinste Verein in der gesamten Liga und es war in vielen Hinsichten für den Verein eine Herausforderung. Doch zusammen und mit viel Einsatz haben wir die nächste Stufe erfolgreich gestemmt. Nun heißt es, die Weichen für ein zweites Jahr zu legen, denn dies wird wahrscheinlich noch schwerer als das erste Jahr in der höchsten Amateurliga Deutschlands.“