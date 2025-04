KKK Haiterbach: Rebounds ziehen den Zahn

Mission Titelverteidigung Der Rottweiler Boxer Ardian Krasniqi will den nächsten Schritt gehen

In seinem elften Profikampf will der Rottweiler Boxer Ardian Krasniqi am Samstag den WBO-Interkontinental-Gürtel verteidigen. Seit Anfang Januar befindet sich der 28-Jährige bereits in der Vorbereitung – es wartet sein wohl bisher härtester Gegner.