Der KKK Haiterbach (in Weiß) kassierte eine überaus knappe NIederlage gegen Lich. Foto: Andreas Reutter

Am Ende fehlen 30 Sekunden: Der KKK Haiterbach unterliegt Lich knapp nach Verlängerung.









KKK Haiterbach – Lich Basketball 84:87 (23:19, 43:38, 63:53, 77:77). Der KKK Haiterbach unterlag in der 1. Basketball-Regionalliga nach aufopferungsvollem Kampf gegen den Favoriten aus Lich nach Verlängerung. In der brechend vollen Kuckuckshalle entwickelte sich vom Anwurf an ein Spiel mit unglaublich viel Tempo und Intensität. Der KK Komusina ging in Führung und hielt diese bis 30 Sekunden vor Schluss.