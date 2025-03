KKK Haiterbach: Kellerkinder und Top-Scorer treffen aufeinander

Der KKK Haiterbach muss am Sonntag unbedingt gegen Makkabi Frankfurt gewinnen. Gleiches gilt aber auch für den Gegner. Zugleich treffen in der Kuckuckshalle die drei besten Scorer der Liga aufeinander.

KKK Haiterbach – Makkabi Frankfurt (Sonntag, 16.30 Uhr). Am 22. Spieltag der 1. Basketball-Regionalliga steht sowohl für den KKK Haiterbach als auch Makkabi Frankfurt ein überaus wichtiges Spiel bevor. Denn die beiden Kellerkinder müssen unbedingt siegen, wenn sie sich aus dem Abstiegssumpf befreien möchten.

Unglaublich nah dran

Beide Teams haben bislang vier Siege eingefahren. Makkabi Frankfurt musste sich in der letzten Partie dem Spitzenreiter Wizards Karlsruhe mit 70:101 geschlagen geben. Der KK Komusina unterlag in Söflingen knapp nach Verlängerung. KKK-Coach Mario Maric blickt zurück: „Wir waren unglaublich nah dran. Doch das waren wir auch in Saarlouis oder gegen Ulm und haben nichts Zählbares mitgenommen. Die Luft wird sicherlich dünner. Wir müssen am Sonntag an die Grenzen gehen.“

Lesen Sie auch

Das Hinspiel war mit die beste KKK-Leistung in der Hinrunde, denn die Haiterbacher siegten mit 91:64. In den drei bisherigen direkten Duellen konnte der KK Komusina alle drei Partien für sich entscheiden, aber tat sich im Heimspiel deutlich schwerer wie auswärts. Maric fordert: „Wir haben in Söflingen erneut spüren müssen, dass unsere Fehler gnadenlos bestraft werden. Wir müssen es schaffen 40 Minuten fokussiert zu sein.“

In den Haiterbacher Kader zurückgekehrt ist Aufbau Ivo Maric, der die letzten Partien krankheitsbedingt fehlte.

Über 400 Punkte

In Haiterbach treffen am Sonntag auch die besten Scorer der Liga aufeinander. Die einzigen drei Spieler, die über 400 Punkte in dieser Saison erzielt haben, stehen auf dem Feld. Bei den Frankfurtern ist Niclas Geier ist mit 21,5 Punkten der Topscorer des Teams. Die Liste der 1. Regionalliga an führt jedoch der Haiterbacher Malik Kudic. Dritter ist Herdie Lawrence vom KK Komusina mit 408 Punkten.