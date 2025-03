KKK Haiterbach: Gegen Bensheim zum Siegen verpflichtet

1 KKK-Trainer Mario Maric hat weiterhin Personalsorgen. Foto: Andreas Reutter/Andreas Reutter

Bis zum Spiel gegen den VfL Bensheim lief es beim KKK Haiterbach in der 1. Basketball-Regionalliga gut. Danach konnte er nicht mehr richtig Fuß fassen. Jetzt steht das Rückspiel in der Kuckuckshalle an.









KKK Haiterbach – VfL Bensheim (Sonntag, 16.30 Uhr). Am Sonntag empfängt der KKK Haiterbach in der 1. Basketball-Regionalliga den Aufsteiger aus Bensheim, der mit einem beeindruckenden Start in die Rückrunde überzeugte und sich Richtung Mittelfeld hochkämpfte. Im Hinspiel siegte der VfL Bensheim nach dramatischem Finish und einer fragwürdigen Foulentscheidung in der Schlusssekunde mit 92:91. „Bis zu diesem Spiel hatten wir eine sehr gute Phase in der Hinrunde. Danach haben wir nicht mehr richtig Fuß gefasst“, erinnert sich KKK-Trainer Mario Maric, der zuletzt auf eine Vielzahl seiner Spieler verzichten musste: „Bis Sonntag müssen wir schauen, wer dazustoßen wird. Leider drohen auch neue Ausfälle. Es hört nicht auf.“