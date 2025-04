KKK Haiterbach: Es ist die vielleicht letzte Chance

1 Rickardo Maric Foto: Andreas Reutter

Schlusslicht gegen Tabellenführer: Während der KKK Haiterbach im Keller steht, geht es für die College Wizards aus Karlsruhe um die 2. Bundesliga.









Link kopiert



KKK Haiterbach – College Wizards Karlsruhe (Sonntag, 16.30 Uhr). Eine drastischere Differenz in der Tabelle ist in der 1. Basketball-Regionalliga nicht möglich: Der Tabellenletzte aus Haiterbach empfängt das absolute Spitzenteam der Liga und den letztjährigen Meister aus Karlsruhe. Die Wizards sind im vergangenen Jahr als Meister aufgrund der hohen Auflagen nicht in die 2. Bundesliga aufgestiegen, doch in diesem Jahr scheinen sie den Weg geebnet zu haben. Allerdings stehen diesmal Play-off-Spiele an, wodurch der erste Tabellenplatz nicht automatischden Aufstieg bedeutet.