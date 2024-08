Herdie Lawrence sorgte vergangene Saison mit starken Werten für den Klassenerhalt des KKK. Nun geht er in sein viertes Jahr in Haiterbach.

Der Topscorer und zugleich auch Publikumsliebling des KK Komusina wird auch in der neuen Saison das Haiterbach Trikot tragen: Der flinke Guard Herdie Lawrence geht in seine vierte Saison in der Kuckucksstadt.

Beim KKK Haiterbach konnte Lawrence unglaublich gute Werte auflegen und war ein Garant für die zwölf Siege in der Premierensaison in der 1. Basketball-Regionalliga. Mit 557 Punkten in 25 Partien (Schnitt: 22,3 Punkte) war er der drittbeste Werfer der gesamten Liga. 3,4 Dreier pro Spiel bedeutet Position zwei der Liga und mit 84 Steals war er der König der Liga. „Die Statistik zeigt, dass Herdie zu den absolut besten Spielern der Liga gehört. Zudem macht er jeden einzelnen seiner Mitspieler besser. Es war zudem sein erstes Jahr in der 1. Regionalliga. Wir sind sehr froh, dass wir frühzeitig mit Herdie verlängern konnten, denn solch ein positiver Charakter passt einfach zu uns, was auch die letzten Jahre gezeigt haben“, betont KKK-Abteilungsleiter Andreas Paurevic.

Lawrence selbst sagt: „Das war das erste Jahr in der 1. Regio und wir haben die Liga gehalten. Es ist ein Unterschied zwischen der 2. Regio und 1. Regio. Die Spieler spielen viel cleverer und jeder Fehler wird bestraft. Wir haben einen tollen Job gemacht und hart dafür gekämpft. Von der neuen Saison erhoffe ich mir, dass ich gesund bleibe und jedes Spiel bestreiten kann, dass wir auf jeden Fall erneut die Klasse halten und uns verbessern. Ich möchte mit meiner Mannschaft so viele Spiele wie möglich gewinnen und ähnliche Werte aufbieten wie in der letzten Saison. Ich wünsche mir, dass wir unseren Fans und dem Verein viel Freude bereiten und dass mein Sohn sieht, dass sein Vater mit Leidenschaft und Spaß auftritt. Ich möchte neben der Offence weiterhin auch in der Defence führend vorangehen.“