KKK Haiterbach: Das nächste von acht Endspielen steht an

1 Der KKK Haiterbach (in Weiß) unterlag zuletzt gegen Basketball Ulm mit 63:73. Foto: Andreas Reutter

Acht Spiele bleiben dem KKK Haiterbach noch für den Klassenerhalt in der 1. Regionalliga. Am Sonntag geht es zur heimstarken TSG Söflingen.









TSG Söflingen – KKK Haiterbach (Sonntag, 17 Uhr). Die Saison in der 1. Basketball-Regionalliga biegt in die letzten zwei Saisonmonate März und April ein. Für den KKK Haiterbach stehen noch acht Partien an. Von den bisher sieben Partien in diesem Kalenderjahr konnte nur eins gewonnen werden, was nicht der Erwartungshaltung entsprochen hat. Nun geht es zum Tabellenelften nach Ulm-Söflingen.